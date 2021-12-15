Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkarak alım yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 bin personel alımı kapsamında, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkarak alım işlemlerine başlanacağını söyledi.

Gerekli bilgilerin, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Kırk bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Kaynak: TRT Haber

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