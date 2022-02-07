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Bakan duyurdu: Yurtlardaki internet kotası 32 GB’ye çıkarıldı
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Bakan duyurdu: Yurtlardaki internet kotası 32 GB’ye çıkarıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkartılarak 32 GB'a yükseltildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-02-07 15:05:07
Bakan duyurdu: Yurtlardaki internet kotası 32 GB’ye çıkarıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan gençlere internet kotası müjdesi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmasında sözünü vermişti.

Ekran Resmi 2022-02-07 15.19.09

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu, "Gençler istedi, biz yaptık!" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükseltti." ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2022-02-07 15.06.41

Kasım ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bazı yurtlarda düşük kotalı internet nedeniyle öğrenciler eylem yapmıştı.

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