DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı
Zelenskiy müzakereler için Rusya'ya İstanbul'u önerdi
Pişkin hırsızdan şaşırtan cevap: Neden çalmayalım
Murat Bardakçı: Saatler boyunca ahkam kesen ekran gevezeleri çuvalladı
Bakan Bozdağ açıkladı: Başvurular 1 Mart'ta başlayacak
Kremlin'den flaş Ukrayna açıklaması
Kiev'in kontrolü tamamen Ukrayna ordusunda
Bayraktar'dan Rusya'ya ağır darbe
Türkiye boğazları kapattı mı? Zelenski boğazlar paylaşımı | Zelenskiy Türkiye teşekkür mesajı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Biz kazanacağız
Kimler oruç tutamaz? Hangi hastalığı olanlar oruç tutamaz? Oruç tutamayınca ne yapmalıyız?
Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Diyanet Kandil günleri
Google’dan flaş Rusya kararı
Oruç nasıl tutulur? Oruç tutmadan önce abdest alınmalı mı?
Ukrayna Büyükelçiliği'nden dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı

TIMETURK / GENEL / Bakan Bozdağ açıkladı: Başvurular 1 Mart'ta başlayacak

Bakan Bozdağ açıkladı: Başvurular 1 Mart'ta başlayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

41 Dakika Önce
2022-02-27 10:25:32
Bakan Bozdağ açıkladı: Başvurular 1 Mart'ta başlayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

Ekran Resmi 2022-02-27 10.27.16 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş