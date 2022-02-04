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Bakan Bozdağ açıkladı: Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personelin alınacağını açıkladı.

11 Dakika Önce
2022-02-04 14:23:23
Bakan Bozdağ açıkladı: Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılı personel alımı için yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacağını belirtti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti;

"Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Bozdağ, alınacak personelin birimlere göre dağılımını da bir taplo ile paylaştı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500 ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilecek.

Ekran Resmi 2022-02-04 14.26.39 .

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