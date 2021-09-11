DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bitkisel tedavi yöntemlerinin önemi nedir?
İran, Erbil'in sınır bölgelerini bir kez daha vurdu
Oksijen tedavisi ile Alzheimer durdurulabiliyor
Yemek bile yiyemiyordu; Türkiye’de sağlığına kavuştu
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Araba almak isteyenler dikkat! Bu araçların fiyatları 28 bin liradan başlıyor
Kılıçdaroğlu: Yabancı yatırımcılar, Türkiye'ye yüksek faiz geliri için geliyor
Kripto dünyası ikiye bölündü: Dogecoin’e ne olacak?
15 bin öğretmen atama | Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjan sayısı belli oldu mu? Okul Öncesi Öğretmeni kaç kişi atanacak?
e-Devlet'te bir yeni uygulama daha
MSB: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi
Kabil'de kadınlardan Taliban'a destek
Memur-Sen'den 'Yeni Anayasa'dan Beklentiler' araştırması
Hak-İş: Darbe ve darbe girişimlerinin mimarları yargı önünde hesap vermeli

TIMETURK / GENEL / Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

2 Saat Önce
2021-09-11 14:44:29
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sabahın erken saatlerinde Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti.

Akar burada beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile sınır hattında ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş