Bakan Adil Karaismailoğlu: AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 'Belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmaktan geçiyor. Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit etmek ve halkın isteklerini ön planda tutmak gerekiyor. Bu düstur AK Parti siyasetinin özünde var. AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var.' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Yahya Kemal Su Parkı'nın açılışına katıldı.

Karaismailoğlu, şehirlerin, sosyal, kültürel ve mimari değerleriyle bir milletin zenginliği, medeniyetin aynası olduğunu belirterek, içerdiği hayat tarzları, insan ilişkileri, üretim yapıları, doğal ve mimari özellikleriyle kendi özgün kimliklerini kazandığını söyledi.

AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde hayata geçen icraat ve hizmetlerin anlayış ve istikametlerinden bahseden Karaismailoğlu, Kağıthane Belediyesi'nin "Yeşil Alanlar" projesi kapsamında tamamen yenilediği Yahya Kemal Mahallesi Su Parkı'nın bu anlamda çok güzel bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkan Mevlüt Öztekin'i tebrik eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmaktan geçiyor. Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit etmek ve halkın isteklerini ön planda tutmak gerekiyor. Bu düstur AK Parti siyasetinin özünde var. AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var. Belediyecilik anlayışımızda da bu böyle.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da belediyecilikten gelen, bu işi çok iyi bilen ve belediyeciliğe çok önem bir lider. İstanbul belediyecilik nedir, hizmet nedir ilk onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde gördü. Hayata geçirdiği yenilikler ile İstanbul o dönemde adeta çağ atladı. Türkiye belediyecilik konusunda onunla ve liderliğindeki AK Parti ile önemli mesafeler kat etti."

- "İstanbul'u hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık"

Karaismailoğlu, Türkiye'de yaşanan yangın ve sel felaketi gibi afetlerde, AK Parti kadrolarının ilk andan itibaren, afetlerden etkilenen vatandaşların yanından olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çünkü bu millet bizi kendisine hizmet etmemiz için bu makamlara getirdi. Ne demiş atalarımız, 'At binenin kılıç kuşananın.' İki zihniyet arasındaki farkı görüyorsunuz. Bir yanda halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlığa sürükleyenler. Bir İETT otobüsünü dahi işletemeyen beceriksizler, milletin derdiyle dertlenmeyip keyif peşinde koşan iş bilmezler. İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet yolunda biz ancak kendimizle yarışırız.

İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeleri birer birer hayata geçirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün içinde olduğu Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi tüm dünyanın gıptayla baktığı projeler ile İstanbul'u hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık."

Yapılan diğer çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şu anda da İstanbul'da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

- "İstanbul Havalimanı, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığını ve Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını anımsatarak, İstanbul'un havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı'nın ilk sırada yer aldığını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yalan söylemekten, iftiradan atmaktan bıkmayanlara, terkedilmiş kömür sahası olan, ekonomik faydası sıfır olan bir bölgeden, devletten 1 kuruş çıkmadan 10 milyar avro yatırım ve 25 milyar avronun üzerinde gelir getiren eserle yanıt verdik. Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulemiz de Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan 33 adet demir yığınını kaldırarak İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağladı. İstanbul'un güzelliğine güzellik kattık. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile de İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı oldu.

Biz, bu dev eserler ve simge yapılar ile İstanbul'u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük. Estetik ve özgün mimarileri ile Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler bırakıyor. Türkiye'nin ne kadar geliştiğini ve güçlendiğini görüyorlar."

Karaismailoğlu, "Bizim yolumuz hizmet yoludur. Bu kutlu yürüyüşte de milletimizin teveccühünden, sevgisinden başka bir şeye ihtiyacımız yok. Milletimiz 20 yıldır yanımızda. Biz de bu teveccühün gereğini yapmaktan, canla başla çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizim meselemiz memleket meselesidir. Projelerimizle, dev eserlerimizle, dünya çapında mimarı ve mühendislik harikalarımızla ülkemizin, gençlerimizin geleceğini aydınlatmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Karaismailoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte parkta gençlerle basketbol oynadı.