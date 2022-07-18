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Bahçeli’ye hediye edilen 'Denizdeki Misak-ı Milli' Haritası NFT Oluyor

Ege Denizi'ndeki 12 adayı içine alan “Denizlerdeki Misak-ı Milli” haritasının Ethereum blok zincirinde NFT olarak yer alacağı duyuruldu.

2 Saat Önce
2022-07-18 08:05:20
Bahçeli’ye hediye edilen 'Denizdeki Misak-ı Milli' Haritası NFT Oluyor

Ülkü Ocakları'ndan yapılan açıklamada bin 522 kişiye NFT olan haritanın ücretsiz olarak yollanacağı açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaştığı, Ankara-Atina hattında gerilime yol açan “Denizlerdeki Misak-ı Milli” haritası, NFT oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, paylaşıma yorum yapan bin 522 kişinin Ethereum kripto para cüzdanlarına haritanın NFT olarak yollanacağını duyurdu. .

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