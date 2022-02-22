Bahçeli'nin bahsettiği Tarkan'ın amcası Fethi Tevetoğlu kimdir?

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında bahsettiği Tarkan'ın büyük amcası olan Fethi Tevetoğlu kimdir? Fethi Tevetoğlu ülkücü müdür? Fethi Tevetoğlu'nun mesleği nedir? Fethi Tevetoğlu ne söylemiştir? İşte detaylar...

MHP lideri Devlet Bahçeli bugünki partisinin grup toplantısında Tarkan'ın geçtiğimiz hafta çıkardığı ve gündem olan 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.

Son olarak bugün grup toplantısında şarkıcının dedesinin kardeşi Fethi Tevetoğlu'nu anarak, "Tarkan'dan muhalefetin Tarzan'ı çıkmaz" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi: "İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek bu tümsekte kalamaz.

FETHİ TEVETOĞLUNUN TÜRKÇÜ ŞİİRİ

Çiçek açar güneş soldursun diye,

Bende Türklük için kurban doğmuşum,

Anamdan Tanrı'ya son bir hediye,

Bende Türklük için kurban doğmuşum.

Dedem değirmenci, babam kaptanmış,

Ninem tarlalarda kavrulmuş, yanmış,

Bir çift ağam yurda sunulan kanmış,

Ben de Türklük için kurban doğmuşum.

Bir kısmını paylaştığım bu şiiri kaleme alan, davamızın iftihar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu'dur ve onun kardeş torunu Tarkan'dan başkası değildir. Buradan zillet ittifakına ekmek çıkmaz." dedi.

FETHİ TEVETOĞLU KİMDİR?

Fethi Tevetoğlu 31 Ocak 1916'da İstanbul'da dünyaya geldi. Asker olan babasından etkilenerek milliyetçi bir görüşe sahip oldu. Edebiyata ve şiire oldukça düşkün olan Tevetoğlu birçok alanda eserler yazdı. Öğrencilik döneminde Nihal Atsız ile tanışarak Türkçülük mücadelesinde yer aldı.

Kopuz, Atsız Mecmua, Türk Kültürü, Orhun, Türk Sazı, Çınaraltı, Ülkü, Toprak dergilerinde ve Tasvir, Yeni İstanbul, Son Havadis gazetelerinde bu alanda yazılar yazdı. Irkçılık-Turancılık Davası kapsamında yakalanarak 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi kariyerine 1957 senesinde Demokrat Parti'den Samsun İl Başkanı olarak başladı. 1961-1974 seneleri arasında Samsun Cumhuriyet Senatörü oldu. İslam Ülkeleri Konferansı Başkan Yardımcılığı, Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı, Müslüman Mültecileri Kalkındırma Vakfı Genel Başkanlığı, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlğı gibi pek çok görevde bulundu. Şarkıcı Tarkan'ın dedesinin kardeşi olan Fethi Tevetoğlu 27 Kasım 1989'da yaşamını yitirdi. .