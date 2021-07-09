Abdüssamet Bahadır kimdir? Bahaş Holding'in CEO'su Abdüssamet Bahadır kimdir? Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Abdüssamet Bahadır, Bahaş Holding'in üst yöneticisidir. Abdüssamet Bahadır Bahaş Holding bünyesinde birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Abdüssamet Bahadır kimdir? Bahaş Holding'in CEO'su Abdüssamet Bahadır kimdir? Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Abdüssamet Bahadır, Bahaş Holding'in üst yöneticisidir. Abdüssamet Bahadır Bahaş Holding bünyesinde birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Abdüssamet Bahadır kim olduğu internett araştırılmaya başlandı. Peki Abdüssamet Bahadır kimdir?

Abdüssamet Bahadır kimdir?

Abdüssamet Bahadır Türkiye'de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Bahaş Holding'in CEO'sudur. Bahaş Holding inşaat, turizm, yapı malzemeleri gibi bir çok alanda faaliyet yürütmektedir. Abdüssamet Bahadır 7 Temmuz 2021 tarihinde Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir.

GİGDER'in, uluslararası gayrimenkul yatırımlarını güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Bahadır, 'Sektör temsilcilerinin beklentilerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha iyi anlatabilmek için kurulan bir oluşumun içindeyiz. Ülkemizin geleceğine katma değer üreten projelerimiz ve misafirimiz saydığımız uluslararası yatırımcılarımızla sektörümüzün yurt dışındaki liderliğine öncülük ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.