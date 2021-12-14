Baharatlarınızı doğru bir şekilde muhafaza etmiyor olabilirsiniz!

Baharatlar yemeklerin olmazsa olmazıdır. Onlara bambaşka aromalar katıp lezzeti adeta doruklara çıkarır. Peki mutfağımızdan eksik etmediğimiz baharatlarımızı doğru bir şekilde muhafaza ediyor muyuz? Gelin tatlarını ve kokularını kaybetmemeleri için onları doğru bir şekilde nasıl muhafaza etmemiz gerekliğini öğrenelim...



Kekik, nane, pul biber, sumak, isot, kara biber... Baharatların hepsine bayılıyoruz. Hepsi farklı farklı yemeklere çok büyük lezzetler katıyor. Bu yüzden mutfağımızdan asla eksik etmiyoruz. Onlar eklenmediğinde yemeklerin tadı olmuyor, hiç beğenemiyoruz. Peki onlara gereken özeni gösterip doğru bir şekilde saklıyor muyuz?

Baharatlar nasıl muhafaza edilmeli?

Baharatlar hava ile temas edince kullanım süresi kısalıyor. Bu yüzden baharatları ağzı hava almayacak şekilde kapanabilen özel kaplarda muhafaza etmemiz gerekiyor.

Cam kavanozlar sayesinde içinde hangi baharat olduğunu görebiliyoruz. Fakat baharatların güneş ışığından uzak durması gerekiyor. Bu yüzden cam kavanozlar tercih etmek yerine seramik gibi ışığı içerisine geçirmeyen malzemelerden üretilmiş kavanozları seçerseniz baharatlarınız için çok daha iyi olacaktır.

Baharatlarınızı buzdolabının, fırının veya ocağın yanları ve üzerlerine koymamalısınız. Aynı şekilde radyatörlerin yakınlarından da uzak tutmalısınız. Çünkü baharatlar serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Isının sürekli olarak değiştiği yerlerde değil.

Yemeğe baharat koyacağınız zaman doğrudan kavanozla koymamalısınız. Çünkü yemekten yükselen buharın ve ocaktaki sıcak havanın birkaç saniyeliğine bile olsa baharatlarla buluşmasına sebep olmayın.

Biberiye ve kekik gibi çeşitli otları taze haliyle kullanıyorsanız, kullanım süresini uzatmak için buz küplerine dizip üzerlerine zeytinyağı dökerek muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca taze baharatları kilitli poşetlerin içerisine hava almayacak şekilde koyup derin dondurucuda da saklayabilirsiniz.

Pul biber, toz biber, köri gibi baharatlar sıcaklıktan çok fazla etkilenir. Bu yüzden bu baharatları buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Baharatlarınızı aldığınız tarihi mutlaka not edin ve o tarihten itibaren bir seneden uzun süre kullanmayın. Çünkü bozulacaklardır.

Baharatların daha uzun süre kullanabilmek için toz halinde kullandığınız baharatları evde kendiniz öğütebilirsiniz. Bunun için öğütme makineleri satın alabilirsiniz.

Baharatlarınızın bozulduğunu yalnızca böceklenmesiyle anlayamazsınız. Bazen baharatlar kokusunu ve tadını da kaybeder. Bu da bozulduğu anlamına gelir. Eğer baharatlarınızdan koku veya tat alamıyorsanız o baharatları yemeklerinizde kullanmayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.