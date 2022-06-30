Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı Bağ-Kur bayram ikramiyesi hangi gün yatar?

Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı Bağ-Kur bayram ikramiyesi hangi gün yatar? Emekliler bir yandan maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken bir yandan da Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli Kurban bayramı ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara yatacağını duyurdu. Peki Bağ Kur emeklilerine bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?