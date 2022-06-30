Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı Bağ-Kur bayram ikramiyesi hangi gün yatar?
Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı Bağ-Kur bayram ikramiyesi hangi gün yatar? Emekliler bir yandan maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken bir yandan da Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli Kurban bayramı ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara yatacağını duyurdu. Peki Bağ Kur emeklilerine bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
2022-06-30 11:40:23
Emeklilerin aylardır beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Buna göre emeklilere arklı günlerde bayram irkramityesi ödemesi yapıalcak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika duyurusunda emekli bayram ikramiyeleriin 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bağkur emeklilerine Kurban Bayramı ikramiesi 7 Temmuz Perşembe günü ödenecek. Bağkur'dan maaş alan emeklilerin hesaplarına 7 Temmuz'dan itibaren emekli bayram ikramiyeleri yatacaktır
SSK emeklilerine bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022 tarihinde bayram ikramiyesi yatacak.
Ayrıca maaş günü 22, 23, 24, 25, 26 olanlara ise 6 Temmuz 2022'de ikramiye ödemesi yapılcak.
Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli Sandığı'ndan emekli olan ve maaş günü 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz'da Kurban Bayramı ikramiyesi yatacak.
Maaş günü 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022'de bayram ikramiyesi ödenecek.
Bayram ikramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesinin 1.100 TL olması bekleniyor. Kurban bayramı ikramiyelerine yönelik hükümettten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bayram ikramiyesi nedir?
2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 23. maddesiyle 5510 sayılı Kanuna “ek madde 18” eklenmiş ve son üç yıldır “emeklilere” dini bayramlarda ödenen 1.000 TL ikramiye 1.100 TL olarak belirlenmiştir.
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