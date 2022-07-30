Bağışıklığı ne güçlendirir? Bağışıklığa iyi gelen besinler neler?
Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemine ne iyi gelir? Bağışıklık güçlendirici takviyeler neler? Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dikkat edilmesi gerekenler? Vücuda giren hastalık yapıcı etmenler, bağışıklık hücreleri tarafından algılanmadıklarında ise çeşitli problemlere yol açabilir. özellikle de soğuk kış aylarında daha çok karşılaştığımız grip gibi salgın hastalıklardan korunmamız için bağışıklık sisteminin güçlenmesi gerekmekte. Bağışıklık sistemine iyi gelen besinler hakkında merak edilenleri haberimizde yer verdik.
2022-07-30 17:02:31
Bağışıklık Sistemi Nedir?
Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi organlardan, hücrelerden, dokulardan ve proteinlerden meydana gelmektedir. Tüm bu bileşenler, insanı enfeksiyonlardan ve hastalığa neden olan bakteri,virüsler ile savaşmayı sağlamaktadır.
Bağışıklığı Güçlendirici Besinler Neler?
- Turunçgiller, Kırmızı ve Yeşil Biber
- A vitamini bakımından zengin olan besinler. Örneğin; Havuç, ıspanak, brokoli, kırmızı dolmalık biber
- Demir bakımından zengin olan besinler. Örneğin; Yeşil yapraklı sebzeler
- Kalsiyum bakımından zengin olan gıdalar bağışıklık sistemine iyi gelmektedir.
- Güçlü bir antioksidan besini olan yaban mersini
- Bitter çikolata
- Sarımsak
- Zencefil
- Zerdeçal
- Yeşil çay
- Badem, çekirdek, ceviz ve fındık gibi besin değeri yüksek kuruyemişler
- Deniz ürünleri
- Bakliyatlar
- Yoğurt, kefir gibi probiyotik içeren besinler bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlamaktadır.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler?
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için dikkat edilmesi gereken etkenler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için dikkat edilmesi gereken en önemli nedenler arasında sigara içmemek gelir. Sigara içilen ortamdan da uzaklaşmak gerekiyor.
- Her gün düzenli egzersiz yapmak,
- Sağlıklı kiloyu korumak,
- Alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak,
- Yeterince uykunuzu almak,
- Stres yapmamak,
- Doğru el yıkama ve ağız hijyeninde bulunmak,
- Bol vitamin ve minarel bulunan yiyeceklerden tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmeye fayda sağlar.
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