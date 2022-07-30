Bağışıklığı ne güçlendirir? Bağışıklığa iyi gelen besinler neler?

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemine ne iyi gelir? Bağışıklık güçlendirici takviyeler neler? Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dikkat edilmesi gerekenler? Vücuda giren hastalık yapıcı etmenler, bağışıklık hücreleri tarafından algılanmadıklarında ise çeşitli problemlere yol açabilir. özellikle de soğuk kış aylarında daha çok karşılaştığımız grip gibi salgın hastalıklardan korunmamız için bağışıklık sisteminin güçlenmesi gerekmekte. Bağışıklık sistemine iyi gelen besinler hakkında merak edilenleri haberimizde yer verdik.