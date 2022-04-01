Bağcılar YKS desteği başvurusu | Bağcılar Belediyesi YKS harcı nasıl alınır? YKS başvuru ücreti yattı mı? Bağcılar Belediyesi ilçede ikamet eden gençleri YKS başvuru ücretini karşılama kararı aldığını duyurmuştu. İlçede on binlerce genç 2023 YKS sınavına başvurdu ve başvuru ücretinin nasıl alınacağını merak ediyordu. YKS sınavına başvuran adaylar başvurunun ardından Bağcılar Belediyesi'nin resmi internet sitesinden form doldurarak 'Sınav Giriş Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Ardından ödemeler adayların hesaplarına yatıyor.

Bağcılar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek binlerce öğrenciyi sevindirecek bir karara imza attı. YKS giriş ücretleri her sene zamlanıyor ve öğrenciler de bu durumdan oldukça şikayetçiydi. Bağcılar Belediyesi YKS hacı ödeyen ilçe sakinlerine bu ücreti geri ödeyeceğini duyurmuştu. 18-19 Haziran'da yapılacak YKS'ye başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar YKS başvuru ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu.

Bağcılar Belediyesi YKS harcı nasıl alınır?

Bağcılar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ilçedeki tüm lise son sınıfı öğrencilerinin sınav ücretlerini karşılayacak. Bağcılar'da ikamet eden YKS'ye girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri, Bağcılar Belediyesi tarafından karşılanacak 'Www.bagcilar.bel.tr' adresinden çevrim içi yapılacak müracaat sırasında 'Öğrenci Belgesi' ve ÖSYM tarafından düzenlenen 'Sınav Giriş Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Bağcılar YKS başvuru ücreti yattı mı?

Bağcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan 24 Mart tarihli duyuruda "YKS sınav ücreti desteğimize başvuru yapan ve gerekli şartları yerine getiren öğrencilerimize bugün itibariyle ödemelerini *sırasıyla* yapmaya başlıyoruz. Bugünden itibaren hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın" denildi.

Bağcılar Belediyesi 2022 Yılı Üniversite Sınav Giriş Yardımı İçin Başvuru Şartları

1. Öğrencinin Bağcılar'da İkamet etmesi zorunludur.

2. 2021 yılında liseden mezun olmak veya 12.sınıf öğrencisi olmak.

3. ÖSYM tarafından düzenlenen "Sınav Giriş Belgesi"ni sisteme yüklemek. (yüklenecek belgede sınav giriş ücretinin yatırılmış olduğunun yer alması ve formatının PDF, JPG, JPEG, BMP, TIF veya TIFF olması gerekmektedir)

4. Ödemeler bu formda verdiğiniz öğrenci veya veli I BAN Numarasına yapılacaktır.

5. Detaylı Bilgi İçin 4440092 Çağrı Merkezimizden destek alabilirsiniz. .