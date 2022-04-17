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Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi. Özdemir, “Küçük kardeşlerimizle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Onların gözündeki heyecan ve enerji bizi bütün yorgunluklarımızdan da arındırıyor” dedi.

1 Saat Önce
2022-04-17 14:04:37
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı

Bağcılar Kaymakamlığı'nın yetim, öksüz ve ailelerine yönelik organize ettiği iftar programı Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlendi. Davete katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, masaları tek tek dolaşarak misafirlerine “hoş geldin” dedi. Konukların yerini almasının ardından ezanın okumasıyla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Kaymakam Eldivan, “Böyle müstesna bir toplulukla bir araya gelmek bizim için önemliydi. Güzel bir iftar akşamında beraber olduk. Çocukların neşesi ve cıvıltısıyla beraber bir iftar açmak ayrı bir zevk oldu. Çocuklar bizim gözbebeğimiz ve hayatın anlamı. Biz devlet ve hükümet olarak siz çocukların hep yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Sizleri kimseye muhtaç etmeyeceğiz” dedi.

"ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Güzel bir Ramazan akşamı yaşadıklarını söyleyen Başkan Özdemir ise “Burada küçük kardeşlerimizle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Onların gözündeki heyecan ve enerji bizi bütün yorgunluklarımızdan da arındırıyor. Bağcılarımızın çocuklarına ve gençlerine ne yapsak azdır. Bundan sonraki dönemde Bağcılar Belediye Başkanı olarak çocukları çok önemseyeceğiz. Çocuklarımız için çok önemli projeler geliştireceğiz. Çocuklarımızın hayata hazırlanması adına önemli çalışmalar yapacağız. Yine gençlerimizin hayata katılımını, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını ve sorumlu bir birey olmasını sağlamak adına önemli faaliyetler içerisinde olacağız” diye konuştu.

"EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRDİLER"

Konuşmaların ardından etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen Özdemir onlarla bol bol fotoğraf çekildi. İlerleyen dakikalarda çocuklar palyaçolarla oynayarak ve yüzlerini rengarenk boyayarak eğlenceli zaman geçirdi. .

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