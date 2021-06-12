2021 borç yapılandırma ile yüz binlerde kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulacak ve geniş taksitlendirme fırsatı ile zorlanmadan ödeyebilecek. Bağ-Kur prim borcu olanlar yeni borç yapılandırma ile borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Peki Bağ-Kur prim borçları silinecek mi? Borç yapılandırma ilk taksit ne zaman ödenecek? Bağ-Kur borçları silinecek mi? 2021 borç yapılandırma Bağ-Kur başvuruları ne zaman başlıyor?

2021 borç yapılandırma ile yüz binlerde kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulacak ve geniş taksitlendirme fırsatı ile zorlanmadan ödeyebilecek. Bağ-Kur prim borcu olanlar yeni borç yapılandırma ile borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Peki Bağ-Kur prim borçları silinecek mi? Borç yapılandırma ilk taksit ne zaman ödenecek? Bağ-Kur borçları silinecek mi? 2021 borç yapılandırma Bağ-Kur başvuruları ne zaman başlıyor?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürülüğe giren yeni borç yapılandırma fırsatından milyonlarca kişi yararlanabilecek. Korona virüs salgını döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların borçlarının bir kısmının silinmesini sağlayacak ve rahat bir ödeme planı sunan yeni borç yapılandırma ile rahat bir nefes alacak. Borç yapılandırma ile prim borçları da yapılandırılabilecek. Bağ-Kur prim borcu olanların prim borçları da silinebilecek.

Bağ-Kur prim borçları silinecek mi?

Milyonlarca Bağ-Kur prim borçlusu olanlar yeni yapılandırma kapsamında borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Peki Bağ-Kur prim borçları silinecek mi? Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlar yapılandırma fırsatından yararlanırlarsa borçlarını 30 Eylül'e kadar ödeyememeleri veya yapılandıramamaları durumunda 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurulacak. Prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Mayıs itibarıyla başlatılacak.

2021 Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan yaralanmak isteyen milyonlarca kişi borçlarını yapılandırmak için son güne dikkat etmeli. Peki 2021 Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? Borçlular 31 Ağustos'a kadar ilgili kamu kurumarına başvuracak.

2021 borç yapılandırma ödemesi ne zaman başlayacak?

Yapılandırılan borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

2021 borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile milyonlarca kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek.

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