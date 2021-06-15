Bafralı Deli Demir kimdir? Bafralı Delidemir'den Alaattin Çakıcı iddialarına yanıt

afralı Deli Demir kimdir? Alaattin Çakıcı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği iddiaları üzerine Çakıcı cephesinden açıklama geldi. Açıklama Bafralı Deli Demir tarafından yapıldı. Açıklamadan sonra Bafralı Delidemir'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bafralı Deli Demir lakaplı kişi yaptığı açıklamada 'Birileri yurtdışına gitmiş birisine yavru Vatan’dan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok gidenler zaten gitmiş.' dedi.

afralı Deli Demir kimdir? Alaattin Çakıcı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği iddiaları üzerine Çakıcı cephesinden açıklama geldi. Açıklama Bafralı Deli Demir tarafından yapıldı. Açıklamadan sonra afralı Deli Demir'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bafralı Deli Demir lakaplı kişi yaptığı açıklamada "Birileri yurtdışına gitmiş birisine yavru Vatan'dan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok gidenler zaten gitmiş." dedi.

T24‘ten Tolga Şardan “Büyüteç” isimli köşesindeki yazısında “Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs'ta ikamet etmek zorunda kalacak! Bendeki bilgiler böyle. Tabii, Kıbrıs'ın Türkiye'nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok” diye yazdı. Tolga Şardan'ın açıklamasından sonra Çakıcı cephesinden ilk açıklama geldi. "Bafralı Delidemir" lakaplı bir kişi tarafından yayınlanan mesaj, Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan tarafından paylaşıldı. Sertkaya mesajında, “Birileri yurtdışına gitmiş birisine yavru Vatan'dan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok gidenler zaten gitmiş” dedi.

Demir, şöyle dedi:

“Dünyayı dizayn eden üst akıl ve ülkemizdeki muhalefet dış güçlerin yönlendirmesi ile ülkemizi karıştırmak isteyen gafil vatan hainleri sürekli sosyal medyadan provakatif gündem oluşturmak isteseler bile devletimiz tüm kurumlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki her türlü bugüne kadar yapılan oyunları çöpe attığı gibi gelecek zaman diliminde bile hangi türlü zarar vermek isteseler de başarısız olacaklardır.

Onlara bir tarihimizle ilgili ezgiler manzumesi ile cevap veriyorum, birileri yurtdışına gitmiş birisine yavru vatandan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok gidenler zaten gitmiş.”

Bafralı Deli Demir kimdir?

Bafralı Deli Demir'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Bafralı Deli Demir kimdir? Medya kuruluşlarına gönderdiği ‘özgeçmişine” göre 12 Eylül darbesi öncesi “İstanbul, Ankara ve Karadeniz'de aktif görevler alan” Bafralı Deli Demir, 7 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. 12 Eylül sonrası tahliye olduktan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Demir, 33 yıldır Avrupa ve Brüksel'de yaşıyor. Kaynak: Kıbrıspostası

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