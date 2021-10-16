Bafra Belediyesi memur alımı başvuruları ne zaman? Bafra Belediyesi zabıta-memur-personel alımı başvuru şartları neler?

Bafra Belediyesi memur alımı başvuruları ne zaman? Bafra Belediyesi zabıta-memur alımı başvuru şartları neler? Devlet memuru olmak isteyenler açılan çeşitli memur alımı ilanlara başvurarak şanslarını deniyor. Samsun Bafra Belediyesi de 27 personel alımı yapacağını duyurdu. Mühendis, zabıta ve memur alımı yapacak olan Bafra Belediyesi'ne başvuru şartları ve detayları da belli oldu.

Bafra Belediyesi memur alımı başvuruları ne zaman? Bafra Belediyesi zabıta-memur alımı başvuru şartları neler? Devlet memuru olmak isteyenler açılan çeşitli memur alımı ilanlara başvurarak şanslarını deniyor. Samsun Bafra Belediyesi de 27 personel alımı yapacağını duyurdu. Mühendis, zabıta ve memur alımı yapacak olan Bafra Belediyesi'ne başvuru şartları ve detayları da belli oldu.

Bafra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAFRA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08/11/2021 gününden 12/11/2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne (Bafra Belediyesi Ana Hizmet Binası Büyükcami Mah. Camikebir Sok. No: 1 Bafra/Samsun) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine,

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bafra Belediye Başkanlığı Bafra/Samsun adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Bafra Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav;

Zabıta Memuru alımı için 24/11/2021 (Çarşamba) tarihinde Saat: 09.00'da başlamak üzere, Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesislerinde uygulamalı sınav ve sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Memur kadroları alımı için 25/11/2021 (Perşembe) tarihinde Saat: 09.00'da başlamak üzere, Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesislerinde sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta memuru için uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.