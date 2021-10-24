Bademciğiniz şişerse bunu yapın!

Sabah uyandığınızda bademciklerinizin şiştiğini fark ederseniz, boğazınızda ağrı varsa, kaşıntı da başladıysa bademcikleriniz şişiyor demektir. Peki bademcik şişmesine ne iyi gelir? Sizler için araştırdık...

Bademcikler boğazımızın iki yanında bulunur. Oval bir şekle ve yumuşak bir dokuya sahiptirler. Lenfatik sistemin önemli bir parçası olan bademcik çocukluk çağında enfeksiyon kaynaklı olarak sık sık şişebilir.

Bademciklerimiz vücudumuzu hastalıklardan ve enfeksiyonlardan koruyan lenfatik sistemin bir parçasıdır. Ağzımızdan giren virüs ve bakteriler ilk olarak bademciklerin savunmasıyla karşılaşır. Bademcik şişmesi genellikle virüs kaynaklı olur. Adenovirüsler, Epstein-Barr virüsü (EBV), Herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1), Sitomegalovirüs (CMV, HHV-5), Kızamık virüsü (rubeola) isimli virüsler bademciklerin şişmesine sebep olabilir.

Ayrıca bademcikler bakteri kaynaklı da şişebilir. Bademciklerin şişmesine neden olan en yaygın bakteri türü Streptococcus pyogenes'tir (grup A streptococcus).

Bademcikler şiştiğinde ne gibi belirtiler gösterir?

Boğaz ağrısı, boynun yan kısımlarında ağrı, yutmada güçlük, ateşlenme, baş ağrısı, ağız kokusu, halsizlik, tahtiş olmuş ve kırmızı renge bürünmüş bademcikler, bademcik üzerinde sarı veya beyaz lekeler bademcik şişmesinin belirtilerindendir.

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcikleriniz şiştiyse bir su bardağı ılık suyun içerisine bir çay kaşığı tuz koyup karıştırın. Tuzlar tamamen eriyince bu karışımla günde iki üç defa gargara yapın. Bu sayede bademciklerin ağrısı dinecek ve şişliği azalacaktır.

C vitamini zengini limon da bademciklere şifa olur. Ilık suyun içerisine damlatacağınız limonu güzelce karıştırdıktan sonra içerseniz bademciklerinizin şişliği inecektir.

Bal tam bir şifa deposudur. Bademcikleriniz şiştiğinde ılık bir bardak suyun içerisine bal ekleyip içerek hem boğazınızı yumuşatıp hem de hastalıktan kurtulabilirsiniz.

Taçın antibakteriyel özelliktedir. Tarçın çayı bademcik şişliğini kısa süre içerisinde indirecektir.

Çemen otu tohumu grip ve soğuk algınlığından kaynaklı boğaz problemlerine çok iyi gelir. Bir su bardağı kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı çemen otu tohumu koyup yirmi dakika kadar demledikten sonra süzüp içerseniz bademcikleriniz iyileşecektir.

Ada çayı güçlü bir antioksidandır. Yatıştırıcı etkisi de olan ada çayını demleyip içerseniz bademciklerinizin şişliği inecektir.

Doğal bir antibiyotik olan sarımsağı bir su bardağı ılık suyun içine ekleyip içerseniz bademcikleriniz iyileşecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.