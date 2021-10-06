Badem yağı kaşları gürleştirir mi?

Yüz güzelliğinde önemli bir etkiye sahip kaşlar ve kirpikler gür olduğunda bütün kadınların hoşuna gider. Gür kaşlar ve gür kirpikler kadınlar için çok önemlidir. Kaşlarınızın ve kirpiklerinizin seyrekliğinden şikayetçiyseniz kimyasal bakım ürünlerine yönelmeden önce doğaya bir göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. Tatlı badem yağıyla yapacağınız kaş ve kirpik bakımı size çok iyi gelebilir!

Zaman içerisinde stres, vitamin eksikliği ve hatta kanser hastalarının kemoterapisi yüzünden kaş ve kirpikler cansızlaşır ve dökülmeye başlar. Ayrıca tiroid hastalıkları da kaş ve kirpiklerinizin dökülmesine sebep olabilir. Kaş ve kirpik bakımı yaparak onları tekrar eski canlı ve gür haline döndürebilirsiniz. Fakat bunun için illa da sağlığımıza zararlı kimyasal ürünler kullanmak zorunda değilsiniz.

Doğada cildimize faydalı birçok besin bulunur. Bu besinlerden bir tanesi kaş ve kirpik bakımı için yardımınıza koşabilir; tatlı badem. Evet, tatlı badem yağı kaş ve kirpiklerimiz için gerçekten çok faydalıdır. Bademden elde edilen ve doğal bir yağ olan tatlı badem yağı alternatif tıpta kullanılır.

Tatlı badem yağının besin değeri nedir?

Tatlı badem yağı doymamış yağ, E vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, kalsiyum, magnezyumdan hatrı sayılır bir miktarda içerir. Bu sayede de kirpiklerinizi ve kaşlarınızı beslemek, güzelleştirmek istiyorsanız tatlı badem yağını asla es geçmemelisiniz.

Tatlı badem yağının kaşlara ve kirpiklere ne gibi bir faydası var?

Konunun uzmanları tatlı badem yağının kaş ve kirpik bölgesindeki kan dolaşımını artırdığını söylüyor. Bu sayede de bu bölgeler hem canlanıyor hem de yeni kıl oluşumu sağlanıyor.

Tatlı badem yağı A, B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede cildiniz için önemli bir nemlendirici görevi üstlenir. Bilhassa soğuk aylarda yaşanan cilt kuruluğundan muzdarip insanlar için tatlı badem yağı çok iyi bir bakım sağlayacaktır. Bu yağdaki tekli doymamış yağlarını cilt kolayca emer ve nemlenir. Kuruluk da bu sayede çok büyük oranda azalır.

Tatlı badem yağı aynı zamanda nemini kaybettiği için hassaslaşıp dökülmeye yüz tutan kaş ve kirpikleri de onarır.

Tatlı badem yağının bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.