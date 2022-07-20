Badem sütünün faydaları nelerdir, ne işe yarar? Badem sütü zayıflatır mı?

Badem sütü, dövülmüş bademden elde edilen bir süt ürünü olarak tanımlanmaktadır. Badem meyvesinin yanı sıra bademin sütü de oldukça faydalıdır. Özellikle de cilde olan faydaları saymakla bitmez. Badem sütünün faydaları nelerdir, ne işe yarar? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Badem sütü zayıflatır mı? İşte tüm detaylar…

Sağlık dostu olan badem zengin bir kalsiyum kaynağı olmaktadır. Bir 200 gram bademde yaklaşık 500mg kalsiyum bulunmaktadır. Badem besininden elde edilen badem sütü Dünyada kullanılan en popüler bitki sütlerinden birisi olarak bilinmektedirBadem sütü ayrıca laktoz içermez ve antioksidanlar, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından oldukça zengin bir besindir. Badem sütünün cilde faydaları neler? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. Badem sütünün kalorisi ve besin değeri nedir? İşte detaylar.

BADEM SÜTÜNÜN FAYDALARI NELER?

koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

kötü huylu kolesterolü düşürmekte.

tok tutmaya yardımcı olur.

içeriğinde bulunan bol miktardaki E vitamini sayesinde, cildi parlak tutar

Zararlı UV radyasyonundan korur.

Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan E vitamini göz sağlığına faydalıdır.

BADEM SÜTÜNÜN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Diyet yapan insanlar tarafından araştırılan konular arasında badem sütünün kalorisi ve besin değeri nedir? Sorusu gelmekte. Badem meyvesinin ezilerek ve su katılarak yapımından oluşan badem sütünün kalorisi; 200 gramı 30 kcal olarak bilinmektedir. Badem sütünün besin değeri ise; %14 karbonhidrat, %14 protein, %71 yağ içermektedir.Badem sütü zayıflatır mı?Şifa kaynağı olan bu sağlıklı besin ürünü, içeriğinde bulunan sağlıklı yağ asitleri ile kilo vermenizi sağlamaktadır.

BADEM SÜTÜNÜN CİLDE FAYDALARI