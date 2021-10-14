Babasıyla vakit geçiren çocuk daha zeki oluyor

Çocukların sağlıklı ruhsal ve toplumsal gelişimi için iki cinsiyetten de rol modele ihtiyacı vardır. Çocuklar anneleri kadar babalarıyla da vakit geçirmelidirler. Çünkü çocuklar sağlıklı bir gelişim için babalarına da gereksinim duyarlar... Peki babanın çocuk gelişimine katkıları nelerdir? Gelin bu konuyu birlikte masaya yatıralım...



Çocukların ruhsal, zihinsel ve kişilik gelişimi üzerinde babaların da çok büyük etkisi vardır. Toplumumuzda genellikle çocuk gelişiminin bütün sorumluluğu annelerin omuzlarına yüklenmektedir. Çocuk gelişiminde baba faktörü çoğunlukla önemsenmemektedir.

Babalar çocuklarıyla nasıl vakit geçirmelidir?

İş dolayısıyla dışarıda daha çok olan babalar çocuklarıyla çok az vakit geçirebilme şansına sahipler. Fakat unutulmamalıdır ki önemli olan geçirilen vaktin uzunluğu değil, kalitesidir. Babalar kısa süreli bile olsa çocuklarının gelişim düzeyine uygun, hayal gücüne dayalı oyunlar oynayabilirler. Bu kısa süreyi çocuğunuzun gelişimini desteklemek üzere değerlendirirseniz çocuğunuzla gayet kaliteli bir vakit geçirmiş olursunuz.

Babasıyla kaliteli vakit geçiren çocuklar toplumsal ve ruhsal açıdan sağlıklı bir gelişime sahip olurlar. Babasıyla kaliteli vakit geçirmeyen veya sorun yaşayan çocuklar uzun dönemde özgüven problemleri yaşayabilir ve bu durum akranlarının çocuğu dışlamasına sebep olabilir. Ayrıca babasıyla düzgün bir iletişime sahip olmayan çocuklar okul hayatlarında da başarısız olabilirler.

Çocuklar anneleri tarafından gösterilen sevgiyle, sevilmeye layık bir varlık olduğunu öğrenir. Annesinin bakımıyla da değerli olduğunu hisseder. Erken dönem çocukluk çağında ve bebeklikte çocuk zihninde annesi ile kendini bir tutabilir. Diğer bireylerin varlığını ise baba figürü sayesinde kabullenir. Annenin ve çocuğun dışındaki baba varlığı, çocuğun sevgiyi ve sahip olduklarını başkalarıyla paylaşabilmesinde, karşılaştığı sosyal problemlere çözüm bulabilmesinde etkili olur. Anne, baba ve çocuk üçlü ilişkisinde çocukta sahip olduklarını paylaşma, isteklerini sonraki bir zamana erteleyebilme, ihtiyaçlarını dile getirebilme, duyguları tanıma ve ifade etme becerilerinin temeli atılır.

Cinsel gelişim erkek çocuklarda da kız çocuklarda da baba figürünün varlığından etkilenir. Erkek çocuklar 3 yaşlarında anne için babayla rekabete girebilirler. Sonucunda ise babalarıyla özdeşleşirler. Çocuk bu özdeşleşmeyi babanın gözlük ve benzeri eşyalarını kullanma, boya ile kendisine bıyık/sakal çizme gibi babaya benzeme çabalarıyla dışa vurulabiliyor. Babanın çocuğun bu davranışlarının olağan olduğunu kabul etmesi ve çocuğun rekabet duygularını ifade edebilmesini kolaylaştırması, sağlıklı bir baba-çocuk ilişkisinin kurulmasında ve çocuğun cinsel gelişiminde oldukça yararlı olur.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki anneler çocuklarıyla daha çok sözel ve duygusal, babalar ise daha çok fiziksel becerilere dayalı oyunları tercih ediyorlar. Fiziksel becerilerin aktif olduğu oyunlar çocukların kas gelişiminde etkili. Aynı zamanda görsel- motor organizasyon, görsel dikkat ve organizasyon becerilerinin gelişmesine de katkıda sağlar. Babalarıyla zaman geçiren ve farklı becerileri geliştiren oyunları babalarıyla birlikte oynayan çocukların gelecekte daha yüksek akademik ve mesleki başarılar sağladıkları görülmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.