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Babasının balık avlamak için 'elektrik' verdiği suda hayatını kaybetti

Aydın'da baba-oğul balık avlamak için Çine Çayı'na gitti. Baba H.Y., balık avlamak için suya elektrik verdi, akıma kapılan 14 yaşındaki oğlu öldü. Baba, olay sonrası fenalık geçirdi.

32 Dakika Önce
2022-06-20 14:32:32
Babasının balık avlamak için 'elektrik' verdiği suda hayatını kaybetti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık tutmak için çaya elektrik veren kişinin 14 yaşındaki oğlu, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y (44), babası S.Y (70), oğlu E.Y (14) ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti. H.Y, balık tutma işini hızlandırmak için bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi.

Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren E.Y, akıma kapıldı. Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesine götürülen E.Y, kurtarılamadı.

Olay sonrası fenalık geçiren baba H.Y. de hastanede tedavi altına alındı.

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