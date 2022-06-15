Babalar Gününe Özel, En İyi Hediye Onların Sağlıklarını Koruyacak Bir Çalışma Koltuğu!

“Türkiye’nin Oyuncu Koltuğu Markası xDrive” ile çalışma performansını arttıran fizyoterapist onaylı yeni nesil çalışma koltukları tam babanıza göre!

Babalar gününde babanıza onun sağlığını koruyacak ergonomik bir çalışma koltuğu hediye etmeye ne dersin? Tüm gün ofiste, masa başında oturarak çalışan babalarımızın vücut sağlığını koruyacak, ilerleyen zamanda oluşabilecek hastalıklarının önüne geçecek fizyoterapist onaylı çalışma koltuklarımız şık tasarımı, rahatlığı ve kalitesi ile babanız için mükemmel bir tercih olacak!

Ergonomik çalışma koltuklarımızı sizler için listeledik. Haydi birlikte göz atalım! Bu arada tüm xDrive oyuncu ve çalışma koltuklarında babalar gününe özel indirimi kaçırmayın!

1. xDrive ALTAY Profesyonel Çalışma Koltuğu

Listemizin ilk sırasında xDrive'ın fizyoterapist onayı alan çalışma koltuğu Altay serisi var. Belki de bir babaya alınacak en güzel ve en sağlıklı hediye olabilir. Vücut sağlığını koruyan fonksiyonel özellikleri sayesinde uzun süreli oturumda boyun ve bel ağrısını en aza indirirken ilerleyen zamanlarda oluşabilecek boyun ve bel ağrılarını önlemesi ile tam bir baba koltuğu! Tabii konforlu şekilde tasarlanmış bir koltukta oturmanın keyfi bir başkadır...

Fizyoterapist Onaylı xDrive Altay Çalışma ve Oyuncu Koltuğu Modelimize Ulaşmak İçin Hemen Tıklayınız!

2. xDrive KARATAY Profesyonel Oyuncu ve Çalışma Koltuğu

Listemizin ikinci sırasında şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken ofislerde en çok tercih edilen çalışma koltuklarından biri olan xDrive Karatay serisi var. Çift çekirdekli oturum süngeri ile arttırılmış oturum rahatlığı, vücudunuzu saran tam ergonomik sırt yapısı, ve multi-fonksiyonel İtalyan mekanizması ile babanızın rahatı hep yerinde olacak!

xDrive Karatay Çalışma ve Oyuncu Koltuğu Modelimize Ulaşmak İçin Hemen Tıklayınız!

3.xDrive Fırtına Masajlı Ayak Uzatmalı Profesyonel Oyuncu ve Çalışma Koltuğu

Listemizin üçüncü sırasında babanıza sizin yaptığınız masajları hatırlatacak günün yorgunluğunu alarak keyifle çalışmaya devam etmesini sağlayacak xDrive Fırtına masajlı ayak uzatmalı çalışma koltuğu serimiz var. Kumanda ile ayarlanabilir olmasının yanı sıra ayak uzatma minderi de ürünü vazgeçilmez hale getiriyor. Özellikle yüksek kalite deri yapısı ve yüksek dansite döküm süngeri ile günün sonunda babanıza iyi ki bu koltuğa geçmişim dedirtecek!

xDrive Fırtına Çalışma ve Oyuncu Koltuğu Modelimize Ulaşmak İçin Hemen Tıklayınız!

4. xDrive AKDENİZ Profesyonel Oyuncu ve Çalışma Koltuğu

Listemizin dördüncü sırasında ise ofiste babalarımızın rahatlığını bir kat daha arttıracak ayak uzatma desteği ile kısa süreli dinlenmelerin vazgeçilmezi olacak xDrive Akdeniz serisi var. Şık görünümü yatar sırt mekanizması ve ayak uzatma desteği ile adeta yatak konforunu ofislere taşıyan xDrive Akdeniz çalışma koltuğu babalarımızın vazgeçilmezi olmaya aday!

xDrive Akdeniz Çalışma ve Oyuncu Koltuğu Modelimize Ulaşmak İçin Hemen Tıklayınız!

5. xDrive ATAK Profesyonel Oyuncu ve Çalışma Koltuğu

Listemizin beşinci sırasında babanızı adeta evinde oturuyormuş gibi rahat hissettirecek, ayarlanabilir manyetik boyun desteği ve bel desteği sayesinde konforu en üst düzeye çıkaracak ayrıca oldukça geniş oturma alanı ve kullanılan yumuşak dokulu kumaşı sayesinde babanızın rahatı için tasarlanmış!

xDrive Atak Çalışma ve Oyuncu Koltuğu Modelimize Ulaşmak İçin Hemen Tıklayınız!

Dilerseniz de xDrive'ın Türkiye'nin dört bir yanında bulunan mağazalarına giderek beğendiğiniz ürünü hemen teslim alabilirsiniz!

xDrive Satış ve Deneyim Merkezleri

xDrive İstanbul Kadıköy Satış Mağazası

xDrive İstanbul Mecidiyeköy Satış Mağazası

xDrive İstanbul Bakırköy Satış Mağazası

xDrive İstanbul Bahçeşehir Satış Mağazası

xDrive İzmir Karabağlar Satış Mağazası

xDrive Ankara Altındağ Satış Mağazası

xDrive Bursa Osmangazi Satış Mağazası

xDrive Muğla Marmaris Satış Mağazası

xDrive Samsun Atakum Satış Mağazası

xDrive Kuzey Kıbrıs Satış Mağazası

XDRİVE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İkitelli OSB Mah, Çevre Sanayi Sitesi Sok, 4.Blok, No: 4/6/8 – Başakşehir / İstanbul / Türkiye

www.xdrive.com.tr - [email protected] - (0212) 651 19 15 .