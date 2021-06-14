Babalar Günü hediye önerileri | Babalar Gününde ne alınır?

Babalar Gününde ne alınır? 2021 yılında 20 Haziran'a denk gelen Babalar Günü için hediye telaşı şimdiden başladı. Babasına iyi bir hediye almak isteyenler internetten Babalar Günü hediye önerileri, Babalar Günü hediye tavsiyeleri araştırmasına başladı. Her babanın kendi ilgi alnına göre hediye almakta fayda var. Giyim zevki ve tarzı da hediye seçiminde çok önemli bir faktör. İşte 2021 yılı Babalar Günü hediye tavsiyeleri...

Babalar Gününde ne alınır? 2021 yılında 20 Haziran'a denk gelen Babalar Günü için hediye telaşı şimdiden başladı. Babasına iyi bir hediye almak isteyenler internetten Babalar Günü hediye önerileri, Babalar Günü hediye tavsiyeleri araştırmasına başladı. Her babanın kendi ilgi alnına göre hediye almakta fayda var. Giyim zevki ve tarzı da hediye seçiminde çok önemli bir faktör. İşte 2021 yılı Babalar Günü hediye tavsiyeleri...

Babalar Günü pek çok öenmli ve anlamlı günlerden bir tanesi olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanıyor. Bu anlamlı günde babalarına iyi bir hediye almak isteyenler de hediye araştırmasına şimdiden başladı. Peki Babalar Gününde ne alınır? Babalar Günü hediye önerileri,tavsiyeleri nelerdir?

Babalar Günü hediye önerileri neler?

Babasına hediye almak isteyenler öncelikle babasının ilgi alanlarına yönelik araştırma yapmasında fayda var. Teknoloji meraklısı birbabaya güzel bir teknolojik cihaz alınabilir. Ya da balıkçılık ile ilgilenen bir babaya güzel bir olta takımı alınabilir. Oyun oynamayı seven babalar için ise Oyun konsolu, Konsol oyunları tercih edilebilir. Futbol aşığı bir babaya takımının forması alınabilri. Bakımına özen gösteren bir babaya da kozmetik ürünü ve parfüm alınabilir. İşte 2021 Babalar Günü hediye tavsiyeleri;

Gömlek

Kravat

Kravat iğnesi

Kol düğmesi

Kalem (İsme özel)

Cüzdan (İsme özel)

Parfüm

Tıraş makinesi

Anahtarlık

İsme özel bardak

İsme özel mesajlı plaket

PlayStation

Teleskop

Dürbün

Saat

Kulaklık

Çanta

Babalar Günü ne zaman?

2021 yılında Babalar Günü 20 Haziran'da kutlanacak. Babalar günü birçok ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır.

Babalar Günü nedir?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.