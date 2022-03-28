Baba Vanga'nın Putin kehaneti nedir? Baba Vanga Putin kehaneti doğru mu?

Baba Vanga'nın Putin kehaneti nedir? Küçük yaşta görme yetisini kaybettiği iddia edilen ve kehanetleriyle efsane olan Baba Vanga'nın sözleri tekrar gündeme geldi. Bu sefer Putin ile ilgili söylentilerin ortaya çıkması 'Baba Vanga Putin kehaneti doğru mu?' sorusunu akıllara getirdi. İşte yeni Baba Vanga iddiaları...

Küçük yaşta görme yetisini kaybettiği iddia edilen ve kehanetleriyle efsane olan Baba Vanga'nın sözleri tekrar gündeme geldi. Bu sefer Putin ile ilgili söylentilerin ortaya çıkması "Baba Vanga Putin kehaneti doğru mu?" sorusunu akıllara getirdi. İşte yeni Baba Vanga iddiaları...

Baba Vanga'nın Putin kehaneti nedir?

Daha önce dünya çapındaki bir çok olayı önceden bildiği iddia edilen Bulgar Kahin Baba Vanga'nın Rusya Devlet Başkanı Putin ile iligli kehaneti ortaya çıktı. Daily Mirror, Bulgar Kahin Baba Vanga'nın Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili kehanetini sayfasına taşıdı.

Yazar Valentin Sidorov'un iddialarına göre Baba Vanga; 'Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesi kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Baba Vanga Putin kehaneti doğru mu?

1996 yılında ölen Baba Vanga'nın yıllar önce söylediği sözlerin, günümüzde gerçekleştiği ve bunları Baba Vanga'nın önceden hissettiği iddia ediliyordu.

Bu söylentiler gerçeği yansıtmayan iddialardan ibarettir.

Baba Vanga kimdir?

Baba Vanga, doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova, evlendikten sonra bilinen ismi Vangelia Gushterova, kör bir Bulgar mistik görüşleri olduğu düşünülen kişi. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilirdi. .