Baba figürü çocuğun psikolojik gelişimi için çok önemli

Çocukların sağlıklı bir psikolojik gelişim yaşaması için baba figürü çok önemlidir. Baba figürü tıpkı anne figürü gibi ayrı ve eşsizdir. Peki baba ve çocuk arasındaki iletişim nasıl olmalı? Babalar çocuklarına karşı sert mi olmalı? Babalar çocuklarına karşı fazla samimi mi olmalı? Gelin baba ve çocuk ilişkisinde olması gerekenleri masaya yatıralım...



Genellikle çocuklar için anne figürü önemsenip baba figürü geri planda bırakılır. Fakat çocuğun sağlıklı psikolojik gelişimi için baba figürü de anne figürü kadar önemlidir. Baba figürü de ayrı ve eşsizdir, çocuğun bir tane babası vardır ve onunla sağlıklı bir iletişim geliştirmesi çok önemlidir.

Babaların çocuğa sert ve mesafeli yaklaşması gerektiği düşüncesi çok yanlıştır. Fakat fazla sıcak ve yakın bir ilişkide de sorunlar yaşanabilir. Doğru olan babaların çocuklarıyla sıcak ama bilinçli bir ilişki kurmasıdır.

Genellikle bebeğe birincil bakım veren kişi annedir. Fakat babanın varlığının da bir işlevi vardır. Baba çocuk için güçtür ve sığınılacak bir limandır. Baba çocuklar için sırtlarını güvenle dayayacağı güçlü bir dağdır. Çocuk güçlü bir baba sayesinde kendini güvende hisseder ve depresyon- kaygı bozukluları gibi hastalık yaşama riski azalır.

Baba oğul ilişkisinde çocuk babayı örnek alır. Babalığı ve kocalığı babasından öğrenir. Baba bunlar için evde ders veren bir hoca rolündedir. Baba kız çocuğu için ise ilerideki eş seçimi için bir örnektir. Kız çocukları babalarında gördükleri olumlu özellikleri evlenmek istedikleri kişide de görmek isterler. Babalarındaki sorunlu yönleri ise görmek istemezler. Baba kız çocukları için o kadar önemlidir ki maalesef babasız büyümüş kız çocukları baba yerine koydukları biriyle evlenmek isterler.

Babalar çocuklarıyla doyurucu ve samimi ilişkiler kurmalıdır. Çocuk babasının varlığını her daim yanında hissetmelidir. Sert ve mesafeli davranan baba figürü çocuk için travmatik bir rol modeldir. Fazla sıcak ve yakın davranan baba figürü ise çocuğun babasına göstermesi gereken saygıyı ve güveni gösterememesine neden olur. Bu yüzden babalar çocuklarla sıcak ama bilinçli, aşırıya kaçmayan, güven ve saygı duygusunu zedelemeyen bir ilişki kurmalıdırlar.

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