'Baba' dizisinin Fazilet'i kimdir? I Ayda Aksel kimdir?
Son günlerde internette en çok aranan isimler arasında yer alan 'Baba' dizisi ile ekranlarda olan Ayda Aksel kimdir? 'Baba' dizisinin Fazilet'i kimdir? I Ayda Aksel hayat hikayesi nedir? Ayda Aksel nerelidir, hangi dizilerde rol almıştır?
2022-02-16 17:57:14
AYDA AKSEL KİMDİR?
Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı. İlkokula gittiği zamanlarda bale ve viyolonsel üzerine eğitim almıştır. Seslendirme ve dublaj sektöründe de uzun yıllar çalışmıştır. Bir dönem DevletTiyatroları Genel Müdürlüğü görev alan Aksel, 15 yıl boyunca kadrolu eleman olarak çalıştı. 1 evlilik geçiren Ayda Aksel, 1993 yılında Halûk Semi Yüngül ile boşandı. Sonrasında elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile hayatını birleştiren oyuncu, eşi Atilla Beyi 2010 yılında kaybetti. Leyla ve Efe adında 2 çocuğu vardır.
DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Ayda Aksel kariyeri boyunca 13 film, 18 dizide rol almıştır.
Filmler
Mucize 2: Aşk - 2019
Hayat Öpücüğü - 2015
Mandıra Filozofu - 2014
Aşk Kırmızı - 2013
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011
Bir Avuç Deniz - 2011
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Kars Öyküleri - 2010
Sınav - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Kaçıklık Diploması - 1998
Cumhuriyet - 1998
Bir Erkeğin Anatomisi - 1996
TV dizileri
Baba - 2022- (Fazilet Saruhanlı)
Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)
Gülperi - 2018 (Ayten)
Dudullu Postası - 2018 (Emine)
Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)
Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)
Kördüğüm - 2016
Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)
Yalancı Bahar - 2011
Gönülçelen - 2010-2011
Esir Kalpler - 2006
Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)
Adı Aşk Olsun - 2004
Kıvılcım - 1999
Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)
Yıldızlar Gece Büyür - 1991
Yaprak Dökümü - 1988
Üç İstanbul - 1983 (Belkıs) .
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