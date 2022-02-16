'Baba' dizisinin Fazilet'i kimdir? I Ayda Aksel kimdir?

Son günlerde internette en çok aranan isimler arasında yer alan 'Baba' dizisi ile ekranlarda olan Ayda Aksel kimdir? 'Baba' dizisinin Fazilet'i kimdir? I Ayda Aksel hayat hikayesi nedir? Ayda Aksel nerelidir, hangi dizilerde rol almıştır?

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı. İlkokula gittiği zamanlarda bale ve viyolonsel üzerine eğitim almıştır. Seslendirme ve dublaj sektöründe de uzun yıllar çalışmıştır. Bir dönem DevletTiyatroları Genel Müdürlüğü görev alan Aksel, 15 yıl boyunca kadrolu eleman olarak çalıştı. 1 evlilik geçiren Ayda Aksel, 1993 yılında Halûk Semi Yüngül ile boşandı. Sonrasında elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile hayatını birleştiren oyuncu, eşi Atilla Beyi 2010 yılında kaybetti. Leyla ve Efe adında 2 çocuğu vardır.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Ayda Aksel kariyeri boyunca 13 film, 18 dizide rol almıştır.

Filmler

Mucize 2: Aşk - 2019

Hayat Öpücüğü - 2015

Mandıra Filozofu - 2014

Aşk Kırmızı - 2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011

Bir Avuç Deniz - 2011

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Kars Öyküleri - 2010

Sınav - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Kaçıklık Diploması - 1998

Cumhuriyet - 1998

Bir Erkeğin Anatomisi - 1996

TV dizileri

Baba - 2022- (Fazilet Saruhanlı)

Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)

Gülperi - 2018 (Ayten)

Dudullu Postası - 2018 (Emine)

Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)

Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)

Kördüğüm - 2016

Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)

Yalancı Bahar - 2011

Gönülçelen - 2010-2011

Esir Kalpler - 2006

Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)

Adı Aşk Olsun - 2004

Kıvılcım - 1999

Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)

Yıldızlar Gece Büyür - 1991

Yaprak Dökümü - 1988

Üç İstanbul - 1983 (Belkıs) .