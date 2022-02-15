Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir? Sevil Öztürk'ü hangi oyuncu oynuyor? Baba dizisi Sevil'in gerçek adı ne?

Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir? Sevil Öztürk'ü hangi oyuncu oynuyor? Baba dizisi Sevil'in gerçek adı ne? Show TV ekranlarının iddialı dizisi Baba ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Sevil Öztürk karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu araştırılmaya başlandı.