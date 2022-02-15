Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir? Sevil Öztürk'ü hangi oyuncu oynuyor? Baba dizisi Sevil'in gerçek adı ne?
Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir? Sevil Öztürk'ü hangi oyuncu oynuyor? Baba dizisi Sevil'in gerçek adı ne? Show TV ekranlarının iddialı dizisi Baba ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Sevil Öztürk karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu araştırılmaya başlandı.
2022-02-15 19:45:51
Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir? Sevil Öztürk'ü hangi oyuncu oynuyor? Baba dizisi Sevil'in gerçek adı ne? Show TV ekranlarının iddialı dizisi Baba ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Sevil Öztürk karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir?
Show TV'de başlayan Baba dizisinde Sevil Öztürk karakterine Beril Pozam canlandırıyor. Beril Pozam çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır.
Beril Pozam kimdir?
Beril Pozam 1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boyu 1,70 m ve kilosu 60 kg olarak bilinmektedir. Oğlak burcudur. 26 yaşındaki Pozam Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır. .
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