BA.2 varyantı nedir? Yeni virüs mü çıktı? BA.2 varyantı belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının yayılan alt türlerinden BA.2'nin diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Örgüte bağlı Kovid-19 Virüsünün Evrimine dair Teknik Danışma Grubu'nun (TAG-VE) toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, Omicron'un en yaygın görülen BA.1 ve BA.2 alt varyantlarına ilişkin son veriler açıklandı.

BA.2 alt varyantının yayılma hızı nedeniyle "endişe verici bir varyant" olarak tanımlanmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çeken "Grup üyeleri, Omicron'un önde gelen alt varyantı olan BA.2'nin sağlık yetkilileri tarafından yakından izlenmeye devam ettiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı. Omicron'un en yaygın küresel Kovid-19 varyantı olarak görüldüğü kaydedildi ve dünyadaki vaka düşüşlerine rağmen son haftalarda BA.2 alt varyantının BA.1'e kıyasla daha fazla enfeksiyon gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Omicron'a karşı ilk iki doz aşının etkinliğinin hala sürdüğü, güçlendirici dozun etki oranının netleşmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. .