Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, katili kim? Azra Gülendam Haytaoğlu nasıl, kim tarafından öldürüldü? Geçen sene 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun parçalara ayrılarak öldürüldüğü öğrenildi. Katilin ise Mustafa Murat Ayhan olduğu ortaya çıktı. Mustafa Murat Ayhan hakkımda mahkeme 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası vermişti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili ceazevinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, katili kim? Azra Gülendam Haytaoğlu nasıl, kim tarafından öldürüldü? Geçen sene 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun parçalara ayrılarak öldürüldüğü öğrenildi. Katilin ise Mustafa Murat Ayhan olduğu ortaya çıktı. Mustafa Murat Ayhan hakkımda mahkeme 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası vermişti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili ceazevinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesi ülke gündemine oturmuştu. Evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduktan sonra en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Mustafa Murat Ayhan üzerinde şüphelerini yoğunlaştıran ekipler korkunç cinayeti ortaya çıkardı. Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürüldü. Parçalara ayrılarak gömülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi ormanlık alanda bulundu. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi. Mustafa Murat Ayhan tutuklu olduğu cezaevinde bileklerini keserek intihar etti.

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir?

Azra Gülendam Haytaoğlu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiydi. Azra Gülendam Haytaoğlu geçen sene 28 Temmuz'da aielsi tarafından kayıp ilanı verilmiş ve aramalar sonucu vahşi şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Azra Gülendam Haytaoğlu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Azra bir süre önce evden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamaıştı. Genç kız önce tecavüz uğramış ardından vahşice katledilmiş. Azra Gülendam Haytaoğlu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında hayatının baharındayken katledilerek hayattan kopartıldı.

Azra Gülendam Haytaoğlu nasıl, kim tarafından öldürüldü?

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun emlakçılık yapan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürüldüğü öğrenildi. Parçalara ayrılarak ormana gömülmüş Azra'nın kayıp olduğu ihbarını değerlendiren ekipler Haytaoğlu'nun cansız bedenini ormanlık alanda buldu.

Azra Gülendam Haytaoğlu boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp ormanlık alana gömen Mustafa Murat Ayhan sorgusunda cinayeti itiraf etti. Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili kim?

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili daha önce tanıştığı inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'dı. Mustafa Murat Ayhan cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi. .