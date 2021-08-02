Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledildi!
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledildi! Türkiye güne vahşi bir cinayetle yandı. 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Parçalanarak öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili gözaltında cinayeti itiraf etti.
2021-08-02 11:50:55
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledildi! Türkiye güne vahşi bir cinayetle yandı. 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Parçalanarak öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısı gözaltına alındı.
Antalya'da, 5 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri genç kızın katil zanlısını gözaltına aldı.
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir?
Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında üniversite öğrencisiydi.
Azra Gülendam Haytaoğlu Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisiydi.
Azra Gülendam Haytaoğlu 5 gündür kayıptı. Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledilmiş olarak bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. (48) gözaltına alındı. Genç kızın cesedi parçalara ayrılmış olarak ormanlık alanda bulundu.
Katili cinayeti itiraf etti
Olaya ilişkin gözaltına alınan 48 yaşındaki şüpheli, sorgusunda genç kızı boğduktan sonra banyoda parçalara böldüğünü, ardından bavullara koyup ormanlık alanda gömdüğünü itiraf etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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