Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledildi!

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledildi! Türkiye güne vahşi bir cinayetle yandı. 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Parçalanarak öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili gözaltında cinayeti itiraf etti.