Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili kim? Azra Gülendam Haytaoğlu neden öldürüldü? 5 gündür kayıp olan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan cı haber geldi. Her yerde aranan Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledilmiş olarak bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi parçalara yarılmış şekilde ormanlık alanda bulundu. Azra Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili ise sorgusunda korkunç cinayeti itiraf etti.

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili kim? Azra Gülendam Haytaoğlu neden öldürüldü? 5 gündür kayıp olan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan cı haber geldi. Her yerde aranan Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledilmiş olarak bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi parçalara yarılmış şekilde ormanlık alanda bulundu. Azra Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili ise sorgusunda korkunç cinayeti itiraf etti.

5 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan üniversite öürencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katlediğildiği ortaya çıktı. Azra'nın katili ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir?

Azra Gülendam Haytaoğlu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Azra bir süre önce evden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamaıştı. Genç kız önce tecavüz uğramış ardından vahşice katledilmiş.

Azra Gülendam Haytaoğlu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi

Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında hayatının baharındayken katledilerek hayattan kopartıldı.

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir?

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun emlakçılık yapan 48 yaşındaki M.M.A. tarafından vahşice öldürüldüğü öğrenildi.

Parçalara ayrılarak ormana gömülmüş

Azra'nın kayıp olduğu ihbarını değerlendiren ekipler Haytaoğlu'nun cansız bedenini ormanlık alanda buldu.

Azra Gülendam Haytaoğlu boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp ormanlık alana gömen M.M.A. sorgusunda cinayeti itiraf etti. Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M. M. A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

“Ben biraz hava alacağım” diyerek evden ayrıldı

Tartışma sırasında genç kız, ablasına “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.