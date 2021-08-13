Aziz Nesin doğum tarihi ne zaman? Aziz Nesin kaç yaşında öldü? Eserleri yabancı dile en çok çevrilen Türk yazarlar arasında yer alan Aziz Nesin 6 Temmuz 1995 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde dünyaya gelen Aziz Nesin'in ne zaman doğduğu internette araştırılıyor. İşte Aziz Nesin'in doğum tarihi ve hayatı...

Aziz Nesin doğum tarihi ne zaman? Aziz Nesin kaç yaşında öldü? Eserleri yabancı dile en çok çevrilen Türk yazarlar arasında yer alan Aziz Nesin 6 Temmuz 1995 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde dünyaya gelen Aziz Nesin'in ne zaman doğduğu internette araştırılıyor. İşte Aziz Nesin'in doğum tarihi ve hayatı...

Aziz Nesin doğum tarihi ne zaman?

Mehmet Nusret Nesin veya bilinen adıyla Aziz Nesin 20 Aralık 1915 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aziz Nesin Osmanlı İmparatorluğu döneminde dünyaya gelmiştir.

Azizi Nesin Türk yazardır.

Azizi Nesin kısa öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok eser yazmıştır.

Nesin, 1924'te İstanbul Süleymaniye'deki adı daha sonra İstanbul 7. İlkokulu olarak değiştirilecek olan Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nin 3. sınıfına gitti. İki yıl Darüşşafaka Lisesi'nde okuduktan sonra, 1935'te Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirip teğmen oldu. Son olarak 1939'da Askeri Fen Okulu'nu bitirdi. Bu dönemde bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü'ne devam etti.

Aziz Nesin, Ankara Harp Okulu'nu bitirmesinin ardından asteğmen rütbesiyle orduya katıldı. 1941'den başlayarak II. Dünya Savaşı yıllarında 2 yıl Trakya'da çadırlı ordugâhta görev yaptı. 1942'de Erzurum Müstahkem Mevkii İstihkam Taburu Bölük Komutanlığı'na atandı ve bir bomba kazasında yaralandı. Erzincan'da depremde yıkılmış bir cephaneliğin boşaltılmasıyla görevlendirildi. 1944'te Ankara'da Harp Okulu'nda açılan ilk tank kursuna katıldı. Aynı yıl Zonguldak'ta uçaksavar top mevzileri yaptırmakla da görevlendirildikten sonra üsteğmen rütbesindeyken "görev ve yetkisini kötüye kullandığı" suçlamasıyla askerlikten uzaklaştırıldı.

UNESCO'nun yayınladığı Index Translationum adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre Aziz Nesin, Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'in ardından eserleri yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar konumundadır.

İki defa evlenen yazar, Vedia Nesin ile yaptığı ilk evliliğinden Oya (d. 1940) ve Ateş (d. 1942), Meral Çelen ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Hüseyin Ali (d. 1956) ve Ahmet Aziz (d. 1957) adlarında toplam 4 çocuk sahibi olmuştur.

Yazar Nesin, söyleşi ve imza günü için gittiği Çeşme Alaçatı'da, 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece sabaha karşı geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. 7 Temmuz 1995'te vasiyeti gereği hiçbir tören yapılmaksızın ve yeri belli olmayacak şekilde Çatalca'daki Nesin Vakfı'nın bahçesine gömüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.