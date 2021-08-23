Aziz Nesin Boşuna şiiri sözleri
Usta yazar Aziz Nesin’in yazdığı roman ve hikayelerinin yanı sıra şiirleri de oldukça merak edilmektedir. Aziz Nesin’in merak edilen şiirlerinin başında Boşuna şiiri gelmektedir. İşte Aziz Nesin’in Boşuna şiirinin sözleri…
2021-08-23 02:23:59
Usta yazar Aziz Nesin'in yazdığı roman ve hikayelerinin yanı sıra şiirleri de oldukça merak edilmektedir. Aziz Nesin'in merak edilen şiirlerinin başında Boşuna şiiri gelmektedir. İşte Aziz Nesin'in Boşuna şiirinin sözleri…
Aziz Nesin Boşuna şiiri sözleri
Sen yoksun.........
Boşuna yağıyor yağmur...
Birlikte ıslanmayacağız ki.....
Boşuna bu nehir......
Çırpınıp pırpırlanması.....
Kıyısında oturup göremeyeceğiz ki...
Uzar uzar gider..
Boşuna yorulur yollar..
Birlikte yürüyemiyeceğiz ki..
Özlemlerde ayrılıklar da boşuna
Öyle uzaklardayız..
Birlikte ağlayamayacağız ki
Seviyorum seni boşuna..
Boşuna yaşıyorum
Yaşamı bölüşemeyeceğiz ki...
Aziz Nesin'in hayat hikayesi
Usta yazar Aziz Nesin'in hayatı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte Aziz Nesin'in biyografisi…
Aziz Nesin 20 Aralık 1915'te Heybeliada'da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası aslen Giresunlu olup, oradan İstanbul'a bahçıvanlık yapmak için gelmiştir. 1924 yılında Süleymaniye'de yer alan 7. İlkokulu'nda öğrenimine başlamıştır. Daha sonra lise öğrenimi için Darüşşafaka Lisesi'ne giden Aziz Nesin, burada iki yıl okuduktan sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne geçiş yapmıştır. 20 yaşında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan Aziz Nesin, daha sonra Ankara Harp Okulu'na gitmiştir. 2 yıl sonra buradan da mezun olan Aziz Nesin, daha sonra Askeri Fen Okulu'nu tamamlamıştır. Aziz Nesin, askeri eğitimin yanı sıra Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü'nde de öğrenim görmüştür.
Askeri öğrenimini bitirdikten sonra asteğmen olan Aziz Nesin, 1941 yılı itibari ile orduda aktif görev almıştır. 2.Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Trakya'da 2 yıl boyunca fiili olarak bulunmuştur. Daha sonra Erzurum Müstahkem Mevkii İstihkam Taburu Bölük Komutanlığı'nda görev almaya başlamıştır. Bu süreçte bir bomba kazasından yaralanmıştır. Daha sonra askeriyede çeşitli görevler alan Aziz Nesin, üsteğmen iken "görev ve yetkisini kötüye kullandığı” gerekçesiyle askerlikten men edilmiştir.
Aziz Nesin iki defa dünya evine girmiştir. Bunlardan ilkini Vedia Nesin ile yapan Aziz Nesin'in Oya ve Ateş adında iki kızı olmuştur. Daha sonra Meral Çelen ile ikinci evlilİğini yapan Aziz Nesin, Hüseyin Ali ve Ahmet Aziz adında iki oğulları olmuştur.
1993 yılında Sivas'ta katıldığı Pir Sultan Abdal şenliklerinde gerçekleşen Madımak Oteli olaylarında sağ kurtulmuştur. 1995 yılında ise kitap imza törenine katılmak için gittiği Çeşme'de kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Vasiyetinde belirttiği gibi herhangi bir tören olmadan Nesin Vakfı'nın bahçesine yeri belli olmayacak şekilde gömülmüştür.
Eserleri birçok yabancı dile de çevrilmiştir. Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'ten sonra eserleri diğer dillere en çok çevrilen yazardır.
ÖDÜLLERİ
Milliyet gazetesİ 6. Karacan Armağanı Birincilik Ödülü
Arkın Çocuk Edebiyatı İkincilik Ödülü
Altın Palmiye Ödülü
Asya-Afrika Yazarlar Birliği Ödülleri
Hitar Petar Ödülü
Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü
Altın Kirpi Ödülü
Krokodil Ödülü
Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü
TÜYAP Halkın Seçtiği Yılın Yazarı
Carl Von Ossietzky Ödülü
Dionysos Şiir Ödülü.
Tolstoy Altın Ödülü
Viyana Tiyatro Ödülü
Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Ödülü
Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü
Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü
CPJ Uluslararası Basın Özgürlük Ödülü
Hiroşima Vakfı Ödülü
HİKAYELERİ
Geriye Kalan
İt Kuyruğu
Yedek Parça
Fil Hamdi
Damda Deli Var
Koltuk, Kazan Töreni
Toros Canavarı
Deliler Boşandı
Mahallenin Kısmeti
Ölmüş Eşek
Hangi Parti Kazanacak
Havadan Sudan
Bay Düdük
Nazik Alet
Gıdıgıdı
Aferin
Kördöğüşü
Mahmut ile Nigar
Gözüne Gözlük
Ah Biz Eşekler
Yüz Liraya Bir Deli
Bir Koltuk Nasıl Devrilir
Biz Adam Olmayız
Sosyalizm Geliyor Savulun
İhtilali Nasıl Yaptık
Rıfat Bey Neden Kaşınıyor
Bülbül Yuvası Evler
Vatan Sağolsun
Yaşasın Memleket
Büyük Grev
Hayvan Deyip Geçme
70 Yaşım Merhaba
Kalpazanlık Bile Yapılamıyor
Maçinli Kız İçin Ev
Nah Kalkınırsın
ROMANLARI
Kadın Olan Erkek
Gol Kralı Sait Hopsait
Erkek Sabahat
Saçkıran
Zübük
Şimdiki Çocuklar Harika
Tatlı Betüş
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Surname
Tek Yol
ANILARI
Bir Sürgünün Hatıraları
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez
Poliste
Yokuşun Başı
Salkım Salkım Asılacak Adamlar
Rüyalarım Ziyan Olmasın
MASALLARI
Memleketin Birinde
Hoptirinam
Uyusana Tosunum
Aziz Dededen Masallar
FIKRALAR
Nutuk Makinası
Az Gittik Uz Gittik
Merhaba
Suçlanan ve Aklanan Yazılar
Ah Biz Ödlek Aydınlar
Korkudan Korkmak
GEZİ YAZILARI
Duyduk Duymadık Demeyin
Dünya Kazan Ben Kepçe
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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