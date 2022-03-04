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TIMETURK / GENEL / Aziz dizisinin Peder Leo'su Hamdi Alkan kimdir? Hamdi Alkan kaç yaşında ve nereli?

Aziz dizisinin Peder Leo'su Hamdi Alkan kimdir? Hamdi Alkan kaç yaşında ve nereli?

Türk televizyon tarihinin başarılı oyuncuları arasında gösterilen ve en son Aziz dizisi kadrosuna eklenen Hamdi Alkan'ın hayat hikayesi nedir? Hamdi Alkan kaç yaşında ve nerelidir?

2 Saat Önce
2022-03-04 22:45:07
Aziz dizisinin Peder Leo'su Hamdi Alkan kimdir? Hamdi Alkan kaç yaşında ve nereli?

Son olarak Aziz dizisinin kadrosuna eklenen Hamdi Alkan'ın hayat hikayesi oynadığı film ve diziler, kullanıcılar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Dizide Peder Leo rolünü üstlenecek olan Hamdi Alkan kimdir? Hamdi alkan nerelidir, evlimidir? İşte tüm detaylar...

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde Antakya'da Döver Köyü'nde dünyaya gelmiştir. 6 kardeşli ailenin en küçük üyesidir. Babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. Eğitim hayatına Antakya'da devam eden Alkan, ilkokul, ortaokul ve liseyi Antakya'da okumuştur. Daha sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'ni kazanan oyuncu İstanbul'a ilk adımını atmıştır. 12 senede elektrik mühendisi olarak mezun olan oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapmaktadır. İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Alkan, Ortaokul ve lisede bütün okul tiyatro seçmelerine katılırdı. TV hayatının ilk basamağına 1990'lı yıllarda TRT'de başlayan "3 aşağı 5 yukarı" adlı programla adım attı.

TRT'de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı. Televizyonlarda spor kendi yaptığı komedi programı Öz ofsayt'la başladı. Daha sonra "Reyting Reyting" sonrasında" Reyting Hamdi" ve "Hamdi Alkan TV" olarak bildimiz komedi programlarını yapmaya devam etti. Daha sonra kendi dizilerini çekmeye başladı.

Ayrıca Alkan Türkiye'de çocuklara yönelik ilk mizah programını yapan kişi ünvanını taşımaktadır. 2001 yılında "Şellale" adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkanile birlikte oynamıştır. .

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