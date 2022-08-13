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Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, 'Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H. yakalandı' dedi.

1 Saat Önce
2022-08-13 16:46:41
Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakmaya kalkışan provokatör A.E.H. ve ona yardım eden M.H yakalandı.

Haberi sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamaları yaptı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı.

Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor." .

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