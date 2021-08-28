Ayzer Danga hayatı ve biyografisi | Ayzer Danga kimdir?

Ayzer Danga kimdir? Türk müziğinin usta isimlerinden Ayzer Danga 74 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Pop müziğinin davulcusu olan Ayzer Danga koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Danga, uzun yıllar boyu Mavi Işıklar, Moğollar, Cem Karaca, Erkin Koray, Selda Bağcan ve Edip Akbayram gibi grup ve sanatçılarla birlikte çaldı. İşte Ayzer Danga'nın hayatı ve biyografisi...

Ayzer Danga kimdir? Türk müziğinin usta isimlerinden Ayzer Danga 74 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Pop müziğinin davulcusu olan Ayzer Danga koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Danga, uzun yıllar boyu Mavi Işıklar, Moğollar, Cem Karaca, Erkin Koray, Selda Bağcan ve Edip Akbayram gibi grup ve sanatçılarla birlikte çaldı. İşte Ayzer Danga'nın hayatı ve biyografisi...

AYZER DANGA KİMDİR?

Ayzer Danga 13 Şubat 1947 yılında İstanbul'da dünyya geldi.

Danga, arkadaşlarıyla Siyah Örümcekler grubunu kurduktan sonra profesyonel müziğe dans orkestralarında başlamıştı.

Mavi Işıklar'la da çalışan Danga vatani görevinin ardından Moğollar'a girmişti.

Cem Karaca'yla ortak müzik yapıldığı dönemde gruptan ayrılıp Kardaşlar'a katılmış, Edip Akbayram Dostlar'da da çalmıştı.

Ayrıca, bir dönem Erkin Koray'la müzik yapmış, Kerem Güney'le çalışan Güneşin Sofrası ile Zorbeyler gruplarında yer almış, yerli rock tarihine sağlam tekniği olan davulculardan biri olarak geçmişti.

Ayzer Danga Mavi Işıklar, Moğollar, Cem Karaca, Erkin Koray, Selda Bağcan ve Edip Akbayram gibi grup ve sanatçılarla birlikte çaldı.

Danga, Ağustos 2021'de kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

ANADOLU POP NEDİR?

Anadolu pop-rock müzik türü, geleneksel Türk halk müziğinin melodik ve ritmik motiflerinin, çalgılarının Batı müziğinin tekniğiyle ve çalgılarıyla harmanlandığı; Anadolu ve Batı müzik kültürlerinin buluştuğu sentez bir müzik türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu popüler müzik türünde postmodern bakış açısının yani geçmişe, geleneğe dönüşün izleri görülmektedir. Ancak postmodern bakışta geçmişe dönüş, tamamen geçmişin kapsamında kalıp, korumacı bir anlayışla yeniliklere kapalı olmak anlamında olmayıp geçmişle bugün arasında ilişki kurabilen, çağdaş teknikleri kullanan bir yönelime sahiptir ve bütün bu yeniliklerin geçmişin unsurlarıyla yani karşıtlıklar yoluyla birbiri içinde eritilmesi esasına dayanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.