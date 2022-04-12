Ayvalık-Midilli feribot ücreti 2022 | Ayvalık Midilli seferleri başladı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle 25 aydır iptal edilen Ayvalık-Midilli feribot seferlerine yeniden başlandı. Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş atlatılmasıyla Turistler uzun aradan sonra ilk defa Midilli'ye feribot ile gidebilecek. 12 Nisan'da İlçede yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi, 25 ay sonra tekrar açılan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.

Ayvalık-Midilli feribot ücreti 2022 | Ayvalık Midilli seferleri başladı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle 25 aydır iptal edilen Ayvalık-Midilli feribot seferlerine yeniden başlandı. Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş atlatılmasıyla Turistler uzun aradan sonra ilk defa Midilli'ye feribot ile gidebilecek. 12 Nisan'da İlçede yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi, 25 ay sonra tekrar açılan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.

Türk turistlerin büyük ilgi gösterdiği Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferleri uzun aranın ardından yeniden başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yola çıkan ilk trusit kafilesi Yunanistan'ın Midilli Adasına ulaştı. Yolculardan eski Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, feribot seferlerinin hem ilçe hem de Midilli için çok önemli olduğunu söyledi.

Ayvalık-Midilli feribot ücreti 2022

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli Adası'na gitmek isteyenler feribot ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2022 Ayvalık-Midilli feribot ücreti;

1 kişi araçsız 20-25 Euro

1 kişi, 1 araç, 20 Euro Otomobil 55 Euro

Midilli vizesi ne kadar 2022

Ülkeler arası yapılan anlaşmalar gereğince yurt dışına seyahat eden ülke vatandaşları, belirli güne kadar talep edecekleri turist vizeleri için kapıda vizeye başvurabiliyor.

Yunanistan kapı vizesi için ödenmesi gereken Yunan adaları günlük vize ücreti, her yıl Mayıs ayında yayınlanmaktadır. Yunanistan kapıda vize ücreti, 2021 yılı için 55 Euro olarak belirlenmiştir. 2022 yılı için ise 80 Euro olması beklenmektedir.

"Ayvalık esnafına ve ekonomisine çok ciddi katkıları var"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise geçmişten bu yana Ayvalık ile Midilli arasında yoğun ekonomik ilişkilerin olduğunu ifade etti. Seferlere ilişkin turizm sezonundan beklentilerine değinen Ergin, şöyle konuştu: "Midilli Adası'ndan gelen turistlerin Ayvalık esnafına ve ekonomisine çok ciddi katkıları vardı. Ne yazık ki 25 aydan bu yana bu ekonomik hareketlilikten Ayvalık olarak yararlanamadık. Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik ilk seferler başlamış durumda. Tabii bizim asıl beklentimiz 14 Nisan Perşembe günü Midilli Adası'ndan ilçemize gelecek kalabalık turistlerdir. İki ülke ilişkilerinde çok ciddi bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu nedenle de deniz hudut kapımızın açılması bizi son derece mutlu etti."

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