Ayva, nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklar için doğal bir ilaçtır. Taze tüketilebildiği gibi çayı ve reçeli de hazırlanır. Peki ayvanın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Ayva yaprağı çayı nasıl hazırlanır? Ayva yaprağı çayı ne işe yarar? Sizler için araştırdık...



Ayva insan sağlığına çok faydalı bir meyvedir. Uzmanlar vücudun gün boyu daha dinç ve tok hissetmesi için mevsiminde her gün bir ayva yenilmesini önermektedir. Yapılan araştırmalar ayva kabuğunun ve yaprağının içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin özünden daha fazla olduğunu göstermiştir. Yaprağı fenolik bileşik maddesi bakımından çok zengindir. Bu madde antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Bu yüzden kabukları soyulmadan yenilmesi önerilir. Ayva, ilk olarak Anadolu'dan Yunanistan'a oradan Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılmıştır. Yapılan bir diğer araştırmada metal kesici aletlerde bulunan brenthill maddesi ayvada bulunan pektin ve organik asit maddelerinin özelliğini bitirdiği gözlemlenmiştir. Ayva sindirim sorunlarına iyi gelir, kabızlık yaşanmasının önüne geçer. Kabuğuyla beraber tüketilirse metabolizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Gülgiller familyasına ait ayva, C vitamininden de çok zengindir. Bu sayede patojen, virüs ve bakteri hücrelerini vücuttan idrar yoluyla atar.

Ayva yaprağı çayı nasıl hazırlanır?

Bir demlik kaynayan suyun içerisine yirmi tane kurumuş ayva yaprağı koyun. Beş dakika kaynatın. Daha sonra yaprakları süzüp tüketin.

Ayva yaprağı çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Ayva yaprağı çayı kilo vermek isteyenler için ideal bir çaydır. Metabolizmayı düzenleyerek sindirimi kolay bir hale getirir. İçerdiği yüksek lif sayesinde bağırsakların fonksiyonlarını artırır. Fakat kabızlığa sebep olabileceği için fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.

İçeriğinde bulunan C vitamini, çinko, potasyum, bakır, demir sayesinde ayva yaprağından elde edilen çay hücrelerin yenilenmesine destek olur. Özellikle kanser ve tümör oluşumunu önler.

Üst solunum yolları hastalıklarında artan boğaz ağrıları ve enfeksiyonun sebep olduğu durumları en aza indirir. Vücuttaki serbest radikalli hücreleri atarak bağışıklığa güç kazandırır. Boğaz tahrişlerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Fitokimyasallar sayesinde bağışıklık direncini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

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