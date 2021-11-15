Ayva çekirdeği jeli siyah nokta oluşumunu önlüyor

Ayva ekim ortasından kasım sonlarına kadar tezgahlarda yer alıyor. Vücuda birçok fayda sağlayan ve çok lezzetli olan ayvanın çekirdeklerini çöpe atıyorsanız hata yapıyorsunuz. Ayva çekirdeğinden hazırlayacağınız jel sayesinde cildinize hem çok ekonomik hem de doğal bir yolla bakım yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin ayva çekirdeği jeli nasıl hazırlanır ve cildimize ne gibi faydalar sağlar öğrenelim...



Ayvanın seveni çoktur. Ekim ayının ortasından kasım ayının sonlarına kadar ayvaya rahatlıkla ulaşabiliriz. Ayva taze taze yendiği gibi reçeli, tatlısı ve marmelatı da yapılır. Çekirdeklerini ise birçok insan çöpe atar. Fakat ayvanın çöpe atarak ziyan ettiğiniz çekirdekleri cildimize birçok fayda sağlar.

Ayva çekirdeğinin cildimize ne gibi bir faydası var?

Ayva çekirdeği, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda A vitamini, B vitamini ve C vitamini de bolca içerir. Dolayısıyla cildimize birçok fayda sağlar.

Ayva çekirdeği cilt temizliğinde çok önemli bir rol oynar. Düzenli olarak kullanılırsa siyah noktaların oluşmasını önler ve sivilcelerden kalan izleri de yok eder. Ayrıca yeni sivilcelerin oluşmasına da engel olur. Yaşın ilerlemesiyle görülmeye başlayan kırışıklıkların oluşmasını geciktirir ve hali hazırda var olan kırışıklıkların görünümünü düzeltir.

Ayva çekirdeği jeli cildi sıkılaştırır. Vücudun farklı yerlerinde doğum ya da farklı sebeplerden dolayı oluşmuş çatlakların görünümünü düzeltir, yeni çatlakların oluşma riskini ise en aza indirir. Ayva çekirdeği jeli, cildin parlak, tertemiz, yumuşak ve sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Ayva çekirdeği jeli nasıl hazırlanır?

Ayva çekirdeği jeli hazırlamak için bir ayvanın çekirdeklerini ve yarım çay bardağı içme suyu veya gül suyuna ihtiyacınız olacak. Daha fazla miktarda jel elde etmek istiyorsanız bu oranları artırarak hazırlayabilirsiniz.

Cam bir kasenin içerisine suyu koyun. Ayvanın çekirdekleri de ekleyip kasenin ağzını kapatın. Bu şekilde ayva çekirdekli suyu bir gün boyunca bekletin. 24 saatin sonunda suyun jelimsi bir kıvam aldığını göreceksiniz.

Hazırladığınız bu jeli günde bir defa temiz cildinize uygulayabilirsiniz. Düzenli olarak bu jeli uyguladığınızda cildinizin temizlendiğini ve parlamaya başladığını, ilerleyen aşamalarda ise lekelerin ve çatlakların görünümünün azaldığını göreceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.