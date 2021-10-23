Ayva çekirdeği göbek sarmasına iyi geliyor

Severek tükettiğimiz ayvanın çekirdeklerini çöpe atarak çok yanlış yapıyoruz. Ayva çekirdeği de en az ayva kadar faydalı! Ayva çekirdeğinin cildimiz için faydalarını ve ayva çekirdeği maskesini sizler için araştırdık...



Gülgiller ailesinden olan ayva severek tüketilen meyvelerin başında gelir. Reçeli, tatlısı, marmelatı ve meyve suyu yapılan ayvanın çekirdekleri genelde çöpe atılır. Fakat bu oldukça yanlıştır. Birçok kişi bilmez fakat ayva çekirdeğinin cilde birçok yararı vardır.

Ülkemizde Antalya ve Manisa'da bolca yetişen ayvanın hasadı sonbahar ve kış aylarında yapılır. Vücudumuza birçok faydası olan ayvanın çekirdeği C vitamininden çok zengindir. Bu içeriği sayesinde cilt yenilenmesi için ayva çekirdeğinden faydalanabiliriz. Ayva çekirdeği cilde faydalı olduğu kadar sinir sistemimiz için de faydalıdır.

Ayva çekirdeği vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengindir. Cilde uygulandığında ölü derileri ciltten uzaklaştırır ve cildi sağlıklı bir hale getirir. Ayrıca ayva çekirdeği sivilce lekeleri, güneş lekesi ve doğum lekesinin kaybolmasında da yardımcı olur. Göz altı maskesi olarak kullanıldığında göz altı morluklarını ve göz altı torbalarını da geçirir. Genişlemiş gözenekleri küçültür, siyah noktaları yok eder.

Kırışıklık ve cilt sarkmasında da ayva çekirdeğinin içerisindeki anstringent maddesi işe yarar. Bu madde büzücülük özelliğine sahiptir.

Ayva çekirdeği maskesi ayrıca kadınlarda doğumdan dolayı oluşan göbek sarkmasına, kilo verme sonucu oluşan sarkmalara ve göğüs sarkmalarına da şifa olur.

Ayva çekirdeği maskesi nasıl hazırlanır?

Ayva çekirdeği maskesi hazırlamak için iki yemek kaşığı ayva çekirdeği, bir su bardağı doğal gül suyu, iki çay kaşığı badem yağına ihtiyacınız olacak.

Ayva çekirdeği maskesini hazırlamak için bir su bardağı gül suyunun içerisine iki yemek kaşığı ayva çekirdeğini koyup bir gece bekletmeniz gerekir. Daha sonra beklemiş çekirdekleri karışımdan çıkarmalısınız. Kalan karışıma badem yağı ilave edip maskeyi uygulayabilirsiniz. Maske cildinizde yirmi dakika boyunca kalmalıdır. Daha sonra ılık suyla durulayıp temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayabilirsiniz.

Bu maske karışımını bir hafta muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca maskeden fayda görmek için cildinize haftada iki defa uygulamanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.