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TIMETURK / GENEL / AYT'de 170 ve TYT'de 140 alanlar ek yerleştirmede mi tercih yapacak? YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

AYT'de 170 ve TYT'de 140 alanlar ek yerleştirmede mi tercih yapacak? YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

2021 YKS baraj puanları düşürüldü. TYT baraj puanı 140'a AYT baraj puanı ise 170'e düşürüldü. YKS tercih süreci başlamışken alınan bu karar bir çok kişinin kafasını karıştırdı. YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'ta sona erecek. Peki YKS'de (TYT-AYT) barajı geçemeyenler ne zaman üniversite tercihi yapacak? AYT'de 170 ve TYT'de 140 alanlar ek yerleştirmede mi tercih yapacak? YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

2 Saat Önce
2021-08-11 14:41:24
AYT'de 170 ve TYT'de 140 alanlar ek yerleştirmede mi tercih yapacak? YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

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2021 YKS baraj puanları düşürüldü. TYT baraj puanı 140'a AYT baraj puanı ise 170'e düşürüldü. YKS tercih süreci başlamışken alınan bu karar bir çok kişinin kafasını karıştırdı. YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'ta sona erecek. Peki YKS'de (TYT-AYT) barajı geçemeyenler ne zaman üniversite tercihi yapacak? AYT'de 170 ve TYT'de 140 alanlar ek yerleştirmede mi tercih yapacak? YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

YKS (TYT-AYT) barajı düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi.

AYT'de 170 ve TYT'de 140 alanlar ek yerleştirmede mi tercih yapacak?

AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacak

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecek.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verildi.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.

YKS'ye kaç kişi katıldı?

YKS'ye milyonlarca aday katıldı. ÖSYM'nin en geniş kapsamlı sınavı olan YKS'ye 2021 yılında 4 milyon 149 bin kişi katıldı. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı.

YKS'de kaç kişi barajı geçemedi?

TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Yani TYT'ye katılan 2 milyon 416 bin 974 adayın yüzde 32'si barajı geçemedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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