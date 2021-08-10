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TIMETURK / GENEL / AYT barajı kaç oldu? Yeni AYT barajı ile tercih yapılacak mı? AYT 170 puan alan tercih yapacak mı?

AYT barajı kaç oldu? Yeni AYT barajı ile tercih yapılacak mı? AYT 170 puan alan tercih yapacak mı?

AYT barajı kaç oldu? Yeni AYT barajı ile tercih yapılacak mı? AYT 170 puan alan tercih yapacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS baraj puanı ile ilgili herkesin beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında TYT ve AYT baraj puanlarının düşürüldüğünü duyurdu. YKS üniversite tercih sürecinin bitmesine 10 gün kala gelen güncelleme bir çok kişinin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Peki AYT yeni baraj puanı ile 2021'de üniversite tercihi yapılacak mı?

6 Saat Önce
2021-08-10 17:12:49
AYT barajı kaç oldu? Yeni AYT barajı ile tercih yapılacak mı? AYT 170 puan alan tercih yapacak mı?

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AYT barajı kaç oldu? Yeni AYT barajı ile tercih yapılacak mı? AYT 170 puan alan tercih yapacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS baraj puanı ile ilgili herkesin beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında TYT ve AYT baraj puanlarının düşürüldüğünü duyurdu. YKS üniversite tercih sürecinin bitmesine 10 gün kala gelen güncelleme bir çok kişinin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Peki AYT yeni baraj puanı ile 2021'de üniversite tercihi yapılacak mı?

Cumhrubaşkanı Erdoğan TYT, AYT ve YDT baraj puanlarının güncellendiğini duyurdu. Peki AYT barajı kaç oldu?

AYT barajı kaç oldu?

Cumhrubaşkanı Erdoğan açıklamasında YKS baraj puanın düşürüldüğünü duyurdu. Peki yeni YKS barajı kaç oldu. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 barajı uygulanacak.

AYT 170 puan alan tercih yapacak mı?

200 ile 2020 bin arasında aday yeni YKS barajının düşürülmesiyle tercih yapabilecek. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.

erdoğan_yks_baraj_açıklama

İşte Erdoğan'ın açıklaması:

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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