Aysun Kayacı son hali nasıl? Aysun Kayacı'nın son görüntüsü? Aysun Kayacı nerede yaşıyor? Bir zamanların en popüler manken ve oyuncuları arasında gösterilen Aysun Kayacı yıllardır basından ve medyadan uzakta bir hayat sürüyordu. Aysun Kayacı yıllar sonra ilk defa görüntülendi. Bir gelinlik provasında görüntülenen Aysun Kayacı'nın zayıflığı dikkatlerden kaçmadı. İşte Aysun Kayacı'nın son görüntüsü...

Aysun Kayacı son hali nasıl? Aysun Kayacı'nın son görüntüsü? Aysun Kayacı nerede yaşıyor? Bir zamanların en popüler manken ve oyuncuları arasında gösterilen Aysun Kayacı yıllardır basından ve medyadan uzakta bir hayat sürüyordu. Aysun Kayacı yıllar sonra ilk defa görüntülendi. Bir gelinlik provasında görüntülenen Aysun Kayacı'nın zayıflığı dikkatlerden kaçmadı. İşte Aysun Kayacı'nın son görüntüsü...

Uzun yıllar görüntülenemeyen Aysun Kayacı uzun yıllardan sonra ilk defa ortaya çıktı. Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre Aysun Kayacı Dubai'de bir gelinlik provasında görüntülendi. Haberde; Kayacı'nın ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi.

Aysun Kayacı son hali nasıl?

İşte Doktorlar, Sevgili Öğretmenim ve Ümit Milli gibi projelerde yer alan oyuncu Aysun Kayacı'nın yıllar sonraki hali;

Aysun Kayacı nerede yaşıyor?

Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Yıllardır orada yaşayan Kayacı, Dubai'de görüntülendi. Oyuncunun son halini gören tanımakta güçlük çekiyor

"Çobanın oyuyla benim oyum bir mi?" tartışması

Aysun Kayacı yıllar önce kullandığı "Çobanın oyuyla benim oyum bir mi?" sözü uzun süre tartışılmıştı. Konuya ilişkin Kayacı geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yapmıştı. Kayacı açıklamasında "O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum. Bugün 41 yaşındayım. Bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 2-3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim" demişti.