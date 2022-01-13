Ayşenur Kazık kimdir? Ayşenur Kazık neden öldü? Ayşenur Kazık'ın katili kim? Burdur'da kan donduran olayın detayları netlik kazandı. 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın yatağında ölü bulunması ile başlayan soruşturmada dayısı korkunç olayı itiraf etti. Cani dayının itirafından sonra anne ve dayı tutuklandı. Korkunç olay Türkiye'nin gündemine otururken olayla ilgili soruşturma ise halen devam ediyor.

Burdur'da meydana gelen korkunç olayın detayları belli oldu. Yatakta hayatını kaybettiği iddiası ile başlayan soruşturmada Ayşenur Kazık'ın nasıl öldüğü belli oldu. Peki Ayşenur Kazık kimdir? Ayşenur Kazık neden öldü? Ayşenur Kazık'ın katili kim? Yürütülen soruşturmada Ayşenur'un cani dayısı korkunç olayı itiraf etti. Dayının itirafından sonra anne ve dayı tutuklandı.

Ayşenur Kazık kimdir?

Ayşenur Kazık 3 yaşındaydı.

Burdur'da yaşanan olayda Ayşenur Kazık hayatını kaybetti.

Ayşenur'un ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve dayısı tutuklandı.

Ayşenur'un babasının anneanesinin ikinci eşi olduğu iddia edildi.

Erdoğan Kazık'tan ve çocuğun biyolojik babası olduğunu öne süren Erdi Karakiraz'dan DNA örnekleri istendi.

Ayşenur Kazık neden öldü?

Burdur'da korkunç iddialar adeta kan dondurdu. 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın yatağında ölü bulunduğu iddia edildi. İddia üzerine anne ve dayı sorguya alındı.

Edinilen bilgiler göre, sabah Ayşenur K.'nın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K., herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşenur K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşenur Kazık'ın katili kim?

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K. ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.