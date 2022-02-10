Ayşenur Arslan ne dedi? Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı için ne söyledi? Ayşenur Arslan'dan Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili skandal bir açıklama geldi. Halk TV'de sunduğu programında Kıbrıs'ın kurtuluşu için hizmet veren Türk Mukavemet Teşkilatı'nı illegal olarak yorumlayan Ayşenur Arslan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Ayşenur Arslan daha sonra bir açıklama daha yaparak gelen tepkilerden şikayet etti. Peki Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında ne dedi, ne söyledi?

Ayşenur Arslan ne dedi? Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı için ne söyledi? Ayşenur Arslan'dan Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili skandal bir açıklama geldi. Halk TV'de sunduğu programında Kıbrıs'ın kurtuluşu için hizmet veren Türk Mukavemet Teşkilatı'nı illegal olarak yorumlayan Ayşenur Arslan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Ayşenur Arslan daha sonra bir açıklama daha yaparak gelen tepkilerden şikayet etti. Peki Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında ne dedi, ne söyledi?

Halk TV'de sunuculuğunu ve yorumculuğunu yaptığı 'Medya Mahallesi' programında Kıbrıs'ın kurtuluşu için mücadele veren ve binlerce Kıbrıs Türkü'nün hayatını kurtaran Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Arslan'ın ifadelerine pek çok siyasi isim de tepki gösterdi. Sosyal medyadan da binlerce kişi Arslan'ın açıkalmalarına tepki gösterdi. Peki Ayşenur Arslan ne dedi? Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı için ne söyledi?

Ayşenur Arslan ne dedi?

Ayşenur Arslan'dan Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili skandal açıklama geldi... Arslan Halk TV'de programında "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu. Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Bu teşkilat adada, suikastlerle bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu.” dedi. Arslan'ın bu açıklamasına pek çok kişi anında tepki gösterdi.

Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı için ne söyledi?

Ayşenur Arslan'dan gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha geldi. Arslan programının açılışında konuşan Arslan şunları söyledi: "Dün Falyalı cinayetinden hareketle bir cümle söyledim. Ne ekonomi, ne fatura, ne işsizlik, benden daha önemli, benden daha ciddi bir sorun yokmuş... Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AKP Sözcüsü, Dışişleri Bakanı, filan partinin gençlik kolları, falan partinin milletvekili sizden söz ederse köpüre köpüre, RTÜK anında harekete geçerse kendinizi birdenbire önemsiyor gibi oluyorsunuz. Ben kendimi başkalarının beni ciddiye aldığı kadar alsam başka bir ben olurum onu biliyorum." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı: Açıklama cahillikten ileri gelmektedir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Arslan'a tepki gösterdi. Tatar, "Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hayaldir. Kıbrıs'ta iki devletli bir yapı vardır. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın söylediği de budur. Yapılan açıklamalar cahillikten ileri gelmektedir" dedi.

Ömer Çelik: TMT Kuvayi Milliye'dir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Arslan'ın açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır. 'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz' diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliye'dir. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."