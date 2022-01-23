Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda nereli?

Yeşilçam'ın 'Domates Güzeli' olarak bilinen usta oyuncularında Ayşen Gruda 2019 yılında aramızdan ayrılmıştı. Ölüm yıldönümünde anılan Gruda'nın hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ayşen Gruda kimdir?

İstanbul'da pankreas kanseri tedavisi gören Türk Sineması'nın başarılı oyuncusu Ayşen Gruda bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm yıldönümünde 2. ylında anılıyor.

Ayşen Gruda 30 Kasım 1945'te İstanbul Yeşilköy'de dünyaya gözlerini açtı. Babası tren makinisti olan Gruda'nın komediye olan yeteneği Yeşilköy'deki Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesinin dikkatini çekti. Liseye devam ederken babasını kaybeden oyuncu, okul hayatını sonlandırmak zorunda kaldı ve çalışmaya başladı.Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Ayten Erman dışında bir de Ayben Erman adında kız kardeşi vardır.

Gruda profesyonel oyunculuk hayatına Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosuyla adım attı. Ayşen Gruda'nın televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra adı "Domates Güzeli" olarak anılmaya başlandı. Bu oyunla camiada adını iyice hafızalara kazıyan Gruda, Ertem Eğilmez filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

"Mum Söndü", "Deve Kuşu Kabare", "Yedi Kocalı Hürmüz", "Hababam Sınıfı Müzikali" gibi çok önemli projelere imza atan Gruda, sayısız film ve dizide rol aldı. Bunlardan herkesin ezbere bildiği, "Süt Kardeşler", "Tosun Paşa", "Şabanoğlu Şaban","Neşeli Günler", "Hababam Sınıfı" gibi Türk sinemasının mihenk taşlarından olan filmlerde yer alarak adını kalplere kazımış oldu. 2014 yılında Cem Yılmaz'ın "Pek Yakında" filmi ile sinemaya dönen Yeşilçam yıldızı, sinemada ne kadar usta olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ünlü sinema sanatçısı 2006'da 11. Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filmi ile ödül aldı. Ayşen Gruda, 2010 yılında düzenlenen 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "Kağıt" filmiyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Ayşen Gruda kendisi gibi Yeşilçam kökenli olan oyuncu Yılmaz Gruda ile 1965 yılında evlendi. Bu evlilikten Elvan isimli bir çocuk sahibi olan çift uzun süren evlilikleri sonucunda 1976 yılında boşandı. Evlilik sonrasında Ayşen Gruda, eski eşinin soyadını kullanma kararı aldı.

İstanbul'da pankreas kanseri tedavisi gören Ayşen Gruda bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 23 Ocak 2019 tarihinde yaşamını yitirdi. Cenazesi 25 Ocak 2019'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. .