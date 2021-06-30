Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Erkek arkadaşının 7'si polis toplam 12 kişiyi bıçakla yaralaması üzerine Ayşegül Çınar da gözaltına alındı. Peki Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında? İşte Ayşegül Çınar'ın hayatı ve biyografisi...

Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Erkek arkadaşının 7'si polis toplam 12 kişiyi bıçakla yaralaması üzerine Ayşegül Çınar da gözaltına alındı. Peki Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında? İşte Ayşegül Çınar'ın hayatı ve biyografisi...

Dizilerde aldığı roller ile tanınan Ayşegül Çınar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Ayşgül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun bir mekanda çıkan kavgada 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olaydan sonra Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan Ayşegül Çınar, karakola girişi öncesi kameralara dönerek, ''Merhaba, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı, bizi şimdi alıkoyuyorlar'' dedi. 7 Mart 2021 tarihinde Beşiktaş'ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulunduran ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Otomobilinde bulunan uyuşturucunun ise sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından aracına koyulduğunu iddia etmişti. Peki Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında? Ayşegül Çınar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ayşegül Çınar kimdir?

Ayşegül Çınar 01.01.1999'da Antalya'da dünyaya gelmiştir. Ayşegül Çınar dizi oyuncusudur. Ayşegül Çınar Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tiyatro ve dizi alanında kendini göstermeye başlamıştır. Ayşegül Çınar daha önce FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma adlı dizide rol Lila karakterini canlandırmıştır.

Ayşegül Çınar 50 kilo ağırlığında ve 1.64 boyundadır. Ayşegül Çınar'ın burcu oğlaktır. Ayşegül Çınar'ın göz rengi ise kahverengidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.