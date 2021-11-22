Ayşegül Aydın'dan kahreden haber geldi! Kocaeli'de yabancı uyruklu bir şahıs tarafından takip edilen ve cinsel saldırıya bulunmak istenen Ayşegül Aydın, saldırganın kafasına taşla vurması sonucu 12 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi. Henüz 16 yaşında olan Ayşegül Aydın hastanede hayata gözlerini yumdu. Kızlarının vefat ettiği haberini alan anne ve baba ise büyük üzüntü yaşadı. Peki Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın'ı kim neden öldürüldü?

Ayşegül Aydın'dan kahreden haber geldi! Kocaeli'de yabancı uyruklu bir şahıs tarafından takip edilen ve cinsel saldırıya bulunmak istenen Ayşegül Aydın, saldırganın kafasına taşla vurması sonucu 12 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Ayşegül Aydın'dan acı haber geldi. Henüz 16 yaşında olan Ayşegül Aydın hastanede hayata gözlerini yumdu. Kızlarının vefat ettiği haberini alan anne ve baba ise büyük üzüntü yaşadı. Peki Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın'ı kim neden öldürüldü?

Kocaeli'de dersaneden eve dönerken Afgan uyruklu 20 yaşındaki A.M.'nin akip edip cinsel istismarda bulunmaya çalışıp başına taşla vurararak yaralanan Ayşegül Aydın 12 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Ka donduran olay ülke gündemine oturmuştu. Baba Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın” dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Ayşegül Aydın kimdir?

Ayşegül Aydın henüz 16 yaşında bir öğrenciydi.

Dersaneden çıkışta Afgan uyruklu şahıs tarafından cinsel saldırıda bulunulmak isetenen Ayşegül Aydın saldırgana direnince vahşice yaralanmıştı.

Ayşegül Aydın 12 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi altında tutuluyordu.

Olayın geçmişi

Olay, Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.

Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Vefat haberini alan Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.