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Aynur Kanbur kimdir? Aynur Kanbur'un katili kim?
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Aynur Kanbur kimdir? Aynur Kanbur'un katili kim?

Aynur Kanbur kimdir? Aynur Kanbur'un katili kim? 1990'ların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyelerinden olan Aynur Kanbur 6 yıl önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Aynur Kanbur'un 8 kurşunla öldürülmesinin üzerinden yıllar geçti ancak katili henüz bulunamadı. Aynur Kambur'un kardeşi 'Neler Oluyor Hayatta' programına katılarak katilin bir an önce bulunmasını talep etti.

2 Saat Önce
2022-03-24 17:43:21
Aynur Kanbur kimdir? Aynur Kanbur'un katili kim?

Aynur Kanbur kimdir? Aynur Kanbur'un katili kim? 1990'ların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyelerinden olan Aynur Kanbur 6 yıl önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Aynur Kanbur'un 8 kurşunla öldürülmesinin üzerinden yıllar geçti ancak katili henüz bulunamadı. Aynur Kambur'un kardeşi 'Neler Oluyor Hayatta' programına katılarak katilin bir an önce bulunmasını talep etti.

Aynur Kanbur kimdir?

Mezdeke dans grubunun dansçılarından olan Aynur Kanbur, Fulya'daki evinde 6 yıl önce kurşunlanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Aynur Kanbur'un vücuduna 7, yüzüne de 1 kurşun isabet ettiği belirtildi.

Kanbur için Zincirlikuyu Camiinde düzenlenen cenaze törenine ünlü dansçının ailesinin yanı sıra çok sayıda sanatçı dostu da katılmıştı.

Aynur Kanbur'un katili kim?

Aynur Kanbur'un katili bulunamadı, ölüm nedeni ise belli değil. Aynur Kanbur'un acılı ablası Dilek Kıymış, kardeşinin ölüm yıl dönümünde Neler Oluyor Hayatta programına bağlandı. "Benim kardeşim neden öldü? Deli olacağım" diyerek, isyanını dile getirdi.

İki yıl önce katilin görüntülerinin tanıyan birinden ihbar geldiğini belirten Dilek Kıymış, "Mutlaka çalışıyorlar, hepsine müteşekkirim ama daha derin olması lazım. Bir programa katıldım, katilin görüntülerini tanıyan ihbar geldi. Fotoğrafları, dokümanları geldi. Hemen avukatıma gittim, dilekçemizi verdik. Resmiyle birlikte savcıya gittim. O şahsın ifadesi alınmadı. Neden bana bilgi verilmiyor, neden bu ifade alınmadı? Ben de bilmiyorum" açıklamasını yaptı. .

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